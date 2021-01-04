Alper Taşdelen en başarılı belediye başkanı - Son Dakika

Alper Taşdelen en başarılı belediye başkanı

04.01.2021 15:22
Alper Taşdelen en başarılı belediye başkanı, System.String[]

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye çapında "en başarılı belediye" başkanı seçildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye çapında "en başarılı belediye" başkanı seçildi.

"2021'e Girerken Başkanların Başarı Oranları" araştırmasıyla büyükşehir belediye başkanları ile metropol ilçe belediye başkanlarının başarı oranları saptandı. Alper Taşdelen hem Ankara'daki ilçe belediye başkanları hem de tüm belediye başkanları arasında Türkiye'de en yüksek oranına ulaşan belediye başkanı seçildi.

Sonar tarafından 1 Kasım - 27 Aralık tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu nüfus verileri dikkate alınarak soru-anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma sonucu ise şöyle:

"Türkiye'de, gerek büyükşehir belediye başkanları ve gerekse İstanbul, Ankara, İzmir İlçe Belediye Başkanları içinde, seçmenleri nezdinde, en yüksek başarı oranını alan Belediye Başkanı %72,4 ile Alper Taşdelen'dir."

"Başarımızı gören, bizi yakından takip eden tüm Çankayalılara teşekkür ediyorum"

2020 yılı içinde Çankayalılar tarafından iki kez "En Başarılı Belediye Başkanı" seçilmenin verdiği gururu yaşadığını belirten Başkan Taşdelen, "Bu başarı Çankayalıların, bu başarı tüm ekibindir" diyerek şöyle konuştu:

"Türkiye'ye örnek olan projelerle, yaptığımız yatırımlar ve eserlerimizle, Çankayamızı zirveye taşıyoruz. Çankaya Belediyesi olarak halkımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Başarımızı gören, bizi yakından takip eden tüm Çankayalılara teşekkür ediyor ve yeniden söz veriyorum; daha çok çalışacak, 'derman belediyeciliği' modelimizle Çankayalıların gerçek ihtiyaç ve dertlerine derman olmaya devam edeceğiz."

"Ağustos 2020 Korona Dönemi Büyükşehir Olmayan İl Belediye Başkanları ve İstanbul Dışındaki İlçe Belediye Başkanları Başarı Oranları Araştırması"nda da Çankaya Belediyesi korona ile mücadelede yüzde 72,8 oranı ile yine ilk sırada yer almıştı. - ANKARA

Alper Taşdelen en başarılı belediye başkanı
Alper Taşdelen en başarılı belediye başkanı
Alper Taşdelen en başarılı belediye başkanı
Alper Taşdelen en başarılı belediye başkanı

Alper Taşdelen, Hisarcık, Çankaya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alper Taşdelen en başarılı belediye başkanı - Son Dakika


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