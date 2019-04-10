Son Dakika Haberleri: Alper Taşdelen ve Çankaya Meclis Üyeleri Anıtkabir'de

Alper Taşdelen ve Çankaya Meclis Üyeleri Anıtkabir'de

1 saat önce

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeniden seçilmesi sonrası göreve yeni belediye meclis üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Alper Taşdelen ve Çankaya Meclis Üyeleri Anıtkabir'de, System.String[]
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeniden seçilmesi sonrası göreve yeni belediye meclis üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimleri sonrası tekrardan Çankaya Belediye Başkanlığına seçilen ve geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan Taşdelen ve beraberinde ki heyet Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Alper Taşdelen mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşuna geçildi. Ardından Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çekilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Taşdelen, burada bulunan Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk,

Saygıdeğer Atam;

Cumhuriyetimizin Çankaya'sında rekor bir oyla yeniden seçilen belediye başkanı olarak manevi huzurlarınızdayım. Ulusumuzun imar ve inşa edildiği Çankaya'da devrimlerimizin yolunda hiç durmadan ve yorulmadan çalışıyoruz.

"Yalnız tek bir şeye ihtiyacınız vardır. Çalışkan olmak" sözünüz bizim için vazgeçilmez bir ilkedir. Bu ilkenin yol göstericiliğinde Cumhuriyetimizin geleceğe en iyi biçimde taşınması için izinizde yorulmaksızın yürüyoruz.

Çankaya'nın emin olduğunu gönül rahatlığı ile dile getiriyor size olan sevgi, saygı, şükran ve minmetimizi bir kez daha sunuyoruz.

Ruhunuz şad olsun " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:28 Kaynak: İHA
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