Alper Uludağ Konyaspor'da
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Konyaspor, Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:54 Kaynak: DHA
, Alper Uludağ
ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor, geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği
'nde geçiren 28 yaşındaki başarı futbolcu Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardılcısı Osman Koçak ve Alper Uludağ katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ, kendisini yeşil-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Alper Uludağ'ın yeni sezonda 25 numaralı formaya giyeceği belirtildi.
Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması altında 31 maçta forma giyip, 4 gol atıp 3 de asist yapmayı başarmıştı.
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İmza töreninden detaylar
- Konya
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