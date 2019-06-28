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Alper Uludağ Konyaspor'da

1 saat önce

Konyaspor, Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alper Uludağ Konyaspor'da, System.String[]
Konyaspor, Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 
Konyaspor, geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren 28 yaşındaki başarı futbolcu Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardılcısı Osman Koçak  ve Alper Uludağ katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ, kendisini yeşil-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Alper Uludağ'ın yeni sezonda 25 numaralı formaya giyeceği belirtildi.
Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması altında 31 maçta forma giyip, 4 gol atıp 3 de asist yapmayı başarmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İmza töreninden detaylar 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:54 Kaynak: DHA
Gençlerbirliği, Konyaspor, Uludağ, Spor
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