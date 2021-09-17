Alper Ulusoy 13. kez Kayserispor maçını yönetecek

Hakem Alper Ulusoy, Kayserispor'un 13. kez maçında düdük çalacak.

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor ile Kayserispor karşılaşacak. Bu müsabakayı Süper Lig hakemlerinden Alper Ulusoy yönetecek. İzmir Bölgesi hakemi, Pazar günü 13.kez Kayserispor maçında düdük çalacak. Bugüne kadar Alper Ulusoy'un yönettiği 12 maçta Yukatel Kayserispor 4 kez kazanırken 3 kez kaybetti. 5 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Alper Ulusoy Kayserisporlu futbolculara 20 sarı kart 2 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine ise 29 sarı kart 4 kırmızı kart çıkardı.

Alper Ulusoy son olarak Kayserispor'un geçen sezon sahasında oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Gençlerbirliği maçını yönetmişti. - KAYSERİ