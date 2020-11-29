Alper Ulusoy ile 10.kez düdük çalacak

Hes Kablo Kayserispor ile Karagümrük maçını İzmir Bölgesinden Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'in 10.haftasında 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış karşılaşmasında Alper Ulusoy düdük çalacak. Alper Ulusoy, 10.kez Hes Kablo Kayserispor'un maçında görev yapacak. Alper Ulusoy, Hes Kablo Kayserispor'un şimdiye kadar 8 kez Süper Lig maçında, 1 kez de Türkiye Kupası maçında görev yaptı. Bu maçlarda Kayserispor, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Alper Ulusoy'un yönettiği maçlarda Hes Kablo Kayserispor'un elde ettiği sonuçlar şu şekilde:

Süper Lig - Konyaspor-Kayserispor 2-1

Süper Lig - Kayserispor - Fenerbahçe 1-0

Süper Lig - Kayserispor- Sivasspor 2-0

Süper Lig - Kayserispor- Malatyaspor 0-0

Süper Lig - Kayserispor- Başakşehir 1-1

Süper Lig - Trabzonspor-Kayserispor 2-3

Süper Lig - Bursaspor-Kayserispor 3-1

Süper Lig - Kayserispor- Antalyaspor 0-0

Türkiye Kupası - Kayserispor-1461 Trabzonspor 1-0 - KAYSERİ