Alper Yılmaz: En son isteyeceğimiz şey sezonun oynanmamış sayılması - Son Dakika
Son Dakika Spor Alper Yılmaz: En son isteyeceğimiz şey sezonun oynanmamış sayılması - Son Dakika Spor

Alper Yılmaz: En son isteyeceğimiz şey sezonun oynanmamış sayılması

6 saat önce

"Sezonun oynanarak sona ermesi ilk hedefimiz""EuroLeague devam ederse, 14 gün hazırlanma üsrecimiz olacak""Ligler devam etsin istiyoruz ancak devam edemezse tescil edilmesini isteriz""Önümüzdeki 3-4 sezon küçülme içerisinde geçecek""Tüm oyuncularımız kendi istekleriyle burada...

Alper Yılmaz: En son isteyeceğimiz şey sezonun oynanmamış sayılması, System.String[]

"Sezonun oynanarak sona ermesi ilk hedefimiz"

"EuroLeague devam ederse, 14 gün hazırlanma üsrecimiz olacak"

"Ligler devam etsin istiyoruz ancak devam edemezse tescil edilmesini isteriz"

"Önümüzdeki 3-4 sezon küçülme içerisinde geçecek"

"Tüm oyuncularımız kendi istekleriyle burada kalıyor"

"Larkin Avrupa'da kalacaksa, Efes forması giyecek"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuru yaptık"

Ata SELÇUK/ - Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, koronavirüs salgını ile ilgili görüşlerini Dijital Medya Buluşması'nda basın mensuplarına aktardı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, Dijital Medya Buluşması etkinliği düzenledi. Tüm basın organlarından birer gazeteci, Alper Yılmaz'a gündeme dair sorularını iletirken, Yılmaz da bu soruları yanıtladı.

Video konferans aracılığıyla yapılan toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan Yılmaz, kendileri için en istenebilecek şekilde sezonun ilerlediğini ancak büyük bir sıkıntı yaşandığını söyledi.

Alper Yılmaz, bu sıkıntıların çabuk sona ereceğini dilediğini dile getirerek, "Bir an önce normal hayatımıza dönmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SEZONUN OYNANARAK SONA ERMESİ İLK HEDEFİMİZ"

Bugün EuroLeague tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklanan kararlar ile ilgili konuşan Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Anadolu Efes olarak EuroLeague'in bir parçası ve paydaşıyız. Alınan kararlardan haberdarız ve bu kararlara biz de katkı sunuyoruz. Devamlı EuroLeague yönetimi ile birlikte iletişim halinde. Sezonun oynanarak sona ermesi herkesin ilk hedefi ancak her ülkenin de aynı anda normale dönmesi mümkün değil" diye konuştu.

"EUROLEAGUE DEVAM EDERSE, 14 GÜN HAZIRLANMA SÜRECİMİZ OLACAK"

THY EuroLeague'in devam etmesi halinde takımların 31 gün öncesinden haberdar olacağını dile getiren Yılmaz, sezonun devamı için de 14 günlük bir hazırlık süreçlerinin olacağını söyledi.

"LİGLER DEVAM ETSİN İSTİYORUZ ANCAK DEVAM EDEMEZSE TESCİL EDİLMESİNİ İSTERİZ"

ING Basketbol Süper Ligi ile ilgili de görüş bildiren Yılmaz, "İlk isteğimiz liglerin devam etmesi yönünde. Ancak ligler devam edemezse sezonun oynanmamış sayılması yerine olduğu haliyle tescil edilmesini isteriz. En son isteyeceğim şey, sezonun 'Beyaz Sezon' olarak ilan edilmesi. Ağustos sonundan beri emek veriyoruz, yatırım yapıyoruz, birçok sponsorumuz var. Biz oynayarak sezonun tamamlanması gerektiğine inanıyoruz. Ancak tabii ki hiçbir yöntem, oynayarak şampiyonluğu elde etmenin hazzını veremez" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 3-4 SEZON KÜÇÜLME İÇİNDE GEÇECEK"

Takımların koronavirüs salgını nedeniyle maddi olarak büyük bir sıkıntıya gireceğinin altını çizen Yılmaz, "Önümüzdeki 3-4 sezon küçülme içinde geçecek diye düşünüyoruz. Takımlardan yüzde 30-40'lık bir küçülme bekliyorum. Bizim bu sezon Anadolu Efes olarak maçların oynanmayacağını düşünürsek ortalama olarak yüzde 30'luk maddi kaybımız var" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARIN SON DURUMU

Anadolu Efes'in yabancı oyuncularından Shane Larkin, James Anderson, Chris Singleton, Alec Peters ve Rodrigue Beaubois'nın ABD'de olduğunu söyleyen Yılmaz, diğer 5 yabancı oyuncu ve Türk oyuncuların ise Türkiye'de kaldığını söyledi. Kulübün kendilerine gelmeyin demesine rağmen maça çıkmayı isteyen birçok oyuncu olduğunu kaydeden Alper Yılmaz, şöyle konuştu: "Yurt dışına giden oyuncularımızın her biri giderken sağlıklı döneceklerine ve EuroLeague şampiyonluğunu birlikte kazanacağımıza söz verdiler. Dunston'ın eşi Yunan. Kendisinin 'Yunanistan'a dönmem, burada kalmak istiyorum' şeklinde bir beyanı olduğunu da biliyorum. Tüm oyuncularımız kendi istekleriyle burada kalıyor. Durumu değerlendirdikten sonra Türkiye'de kalmayı tercih ettiler."

LARKIN AVRUPA'DA KALACAKSA, EFES FORMASI GİYECEK"

Shane Larkin'in durumuyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, "Larkin'in sözleşmesi devam ediyor, opsiyonumuz da var. Larkin, Avrupa'da kaldığı sürece Anadolu Efes forması giyecek. Bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim" dedi.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPTIK"

Yeni bir antrenman tesisi inşa etmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını dile getiren Alper Yılmaz, "Sinan Erdem Spor Salonu arazisindeki müsait bir alana antrenman tesisi inşa etmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuru yaptık ancak bu süreçte gündem çok değişti ve konuya dair tüm görüşmeler durdu. Bu süreci atlattıktan sonra durumu değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.


Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 07:29 Kaynak: DHA

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