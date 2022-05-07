Alperen 4 yıl sonra ilk kez 'anne' dedi (Tekrar) - Son Dakika

İZMİR'de doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'mikrotia' hastası olan, şubat ayında ABD'de yapılan operasyonla sol kulak yapılan 4 yaşındaki Alperen, ilk kez 'anne' dedi. Oğlunun ameliyattan sonra ilk kez duyduğu anı anlatan Fidan Funda Çelik (37), "Ona ismiyle ilk seslendiğimde bana dönüş anını anlatamam. Koşarak gelip sarıldığı anı hiçbir şeye değişmem. İlk defa sesimi duydu ve sarılıp öpmeye başladı" dedi.

Bornova ilçesinde yaşayan Fidan Funda ve Köksal Çelik (36) çifti, 4 yıl bekledikten sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen oğulları mikrotia tip-3 hastası Alperen'in doğuştan iki kulağı olmadığını öğrendi. Doğduğundan beri hiçbir sesi duymayan ve konuşamayan Alperen, 8 Şubat'ta, doğum gününde ABD'de sol kulağından ameliyat oldu. Vücudundan alınan derilerle kulak kepçesi, deliği ve kanalları yapılan Alperen, hiçbir cihaza gereksinim duymadan ilk kez annesinin sesini duydu. Anne Çelik ise 4 yıl sonra ilk kez oğlunun 'anne' dediğini duyunca büyük bir mutluluk yaşadı. Muhasebeci olarak çalışırken oğlunun doğumundan sonra işini bırakan Çelik, oğlu Alperen'in bu mutluluğunun yarım kalmaması için tıbbi olarak ikinci kulağından da aynı ameliyatı olması gerektiğini belirtti.

'O KELİMEYE HASRET KALMIŞTIM'Daha önce cihaz kullanan Alperen'in kulağına elektronik sesler gittiğini ve hiç konuşamadığını anlatan Fidan Funda Çelik, "Evlendikten sonra 4 yıl bekledik, çocuğumuz olmadı. Tüp bebek tedavisine başladık. Hamile kaldım ve kontrollerimizde herhangi bir sorun çıkmadı. Doğduktan sonra mikrotia tip-3 teşhisi konuldu. Doğuştan 2 kulağı da kapalıydı. 10 bin doğumda bir görülen vaka olduğunu söylediler. Bu duruma alışıp kabullenmem 3 ay sürdü" dedi. İç kulağı sağlam olduğu için ameliyat onayı aldıklarını ancak ameliyatın sadece ABD'de yapıldığını öğrendiklerini ifade eden Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Valilik onaylı bir hesap açtırdık ve toplanan parayla Alperen tek kulağından ameliyat oldu. Bu ameliyatta vücuttan alınan deri dokuları 3 boyutlu yazıcılarla çoğaltılıyor ve kulak haline getirilip takılıyor. Ardından bu kulağın iç kulakla bağlantısı gerçekleştiriliyor. Hiç duymadığı sesleri duydu. Ona 8 Şubat doğum gününde kulağını hediye ettik. Amerika'da ameliyatın ardından doktorumuz ona seslenmemi istedi. Ona ismiyle ilk seslendiğimde bana dönüş anını anlatamam. Bana koşarak gelip sarıldığı anı hiçbir şeye değişmem. İlk defa sesimi duydu ve sarılarak öpmeye başladı. Daha çok duyması ve konuşması için bir anne olarak çok çalışıyorum. Dil terapisi yapıyoruz. Onun için kitap okuyorum, şarkı söylüyorum. Birlikte müzik dinliyoruz. Sesi çok yüksek açtığımda artık rahatsız olmaya başladı. 4 yıl sonra oğlum bana 'anne' dedi. Bu kelimeye çok hasret kaldım. Ama bu yeterli değil. Amerika'daki klinikte tıbben ikinci kulağa ihtiyacımız olduğu söylendi. Duyduğu sesleri kaybetmemesi adına bu şart" ifadelerini kullandı.'SAĞ KULAĞININ NE ZAMAN BÜYÜYECEĞİNİ SORUYOR'Alperen'in en az 1 yıl ameliyat olduğu sol kulağının üzerine yatmaması gerektiğini belirten Fidan Funda Çelik, bunun için nöbet tuttuklarını ifade etti. Sağ kulağından aynı ameliyatı olması için 8 Eylül 2022'ye randevu verildiğini kaydeden Çelik, "İkinci kulağından ameliyat olmamız için 73 günümüz kaldı. 99 bin doları ödememiz gerekiyor. 8 Eylül'de kulak ameliyatı yapılacak. Valilik onaylı '@alperenesesver' sosyal medya hesabımızdaki çağrılarımızla 51 bin dolar topladık. Alperen'in çok iyi kahramanları var, onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorumö dedi.

İkinci kulağı da olduktan sonra oğlunun tamamen duyacağını belirten Fidan Funda Çelik, "Önümüzdeki yıl anaokuluna gidecek. Arkadaşları gibi oyun oynayıp onlardan kaçmayacak bundan daha güzel bir şey olamaz" diye konuştu.