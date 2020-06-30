ALPEREN'İ DÖVEREK ÖLDÜREN PİS ABİ LAKAPLI HARUN SEZER 9 GÜN SONRA YAKALANDI - Son Dakika

ALPEREN'İ DÖVEREK ÖLDÜREN PİS ABİ LAKAPLI HARUN SEZER 9 GÜN SONRA YAKALANDI
KAYSERİ'de sevgilisin Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürdükten sonra evinin 100 metre uzağındaki ilçe mezarlığına gömen 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer (38) olaydan 9 gün sonra saklandığı sazlıkta yakalandı.
KAYSERİ'de sevgilisin Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürdükten sonra evinin 100 metre uzağındaki ilçe mezarlığına gömen 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer (38) olaydan 9 gün sonra saklandığı sazlıkta yakalandı. Cinayet şüphelisi Sezer, sorgusunun ardından adliyeye getirildi.
Kayseri Pınarbaşı'da sevgilisinin oğlu Alperen Ekinci'yi (3) döverek öldüren ve daha sonra ilçe mezarlığına gömen firari cinayet şüphelisi Harun Sezer, ilçe polisi ve özel harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla Pınarbaşı ilçesi Çiflik mahallesinde metruk ev yanındaki sazlık alanda yakalandı. Şüphelinin üzerinden kuru sıkı tabanca çıktı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
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KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:29 Kaynak: DHA
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