Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum - Son Dakika

Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömen Harun Sezer'in (38) eski eşi Nazan K.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömen Harun Sezer'in (38) eski eşi Nazan K. (28), firari zanlının kendisi ve çocuklarına da şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Aldığım duyumlara göre 'Eski eşimi bulmadan asla yakalanmayacağım' demiş. Çok korkuyorum, çünkü bu adam her şeyi yapabilir" dedi.

Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra dün toprağa verildi.

Hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Polis, firar eden Harun Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Nazan K.'den 5 yıl önce boşanan 2 çocuk babası Harun Sezer'in yakalanması için gidebileceği tüm adresler tek tek aranıyor.

'YAKALANMADIĞI İÇİN TEDİRGİNİZ'

Harun Sezer'in eski eşi Nazan K., DHA'ya konuştu. Nazan K., 9 yıl evli kaldığı Harun Sezer'den 5 yıl önce boşandığını anlatarak, "Harun, cinsel istismardan yargılandı ve beraat etti. Hala temyizde davası devam ediyor. Küçük kızım H.S. (11), Harun'un ailesinin yanında kalıyor. Çocuğumu istemek için ailesini aradığımda 'polisle gel al' dediler. Dün savcılık ve polise gittim. 2 gündür Harun yakalanmadığı için tedirginiz. Ben çocuğumu istiyorum, yanımda olsun. Devlet büyüklerimiz bize yardım etsin. Çocuğumun velayeti bende. Bana velayet geçtiği andan itibaren çocuğumu bana vermediler. Çocuğumla sadece telefonda görüşebildim. Kızımın bende ses kayıtları var. 'Anne ne olur beni al' diyor" dedi.

'KORKUDAN İHTİYAÇLARIMIZI DAHİ ALAMIYORUZ'

Cinayeti duyduğunda hissettiklerini anlatan Nazan K., "Cinayeti duyduğumda kızımın yanlarında olabileceğini düşündüm. Evlilik hayatımızda bana ve çocuklarıma da çok zarar verdi. Çocuğum orada olabileceğini düşündüğüm için birçok yere başvuruda bulundum. Kızım, Harun'un ailesinin yanındaymış onu öğrendim. Bizim korkularımız devam ediyor. Ben burada tek kızımla yaşıyorum. 2 gündür dışarı çıkamıyoruz. Korkudan ihtiyaçlarımızı dahi alamıyoruz. O adam nerede ne yapacağı belli olmayan bir insan. Aldığım duyumlara göre 'Eski eşimi bulmadan asla yakalanmayacağım' diye bir şeyler söylemiş. Bunları da duyunca çocuğumun biri yanımda, diğeri onlarda, çok korkuyorum; çünkü bu adam her şeyi yapabilir. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen çocuğum bana verilsin. Velayeti bende olan çocuğun o adamın ailesinin yanında. Bu adam yakalanıncaya kadar devlet beni korusun. Benim iki kızım var. Bir can gitti, iki can daha gitmesin. Kadın cinayetleri devam ediyor, en azından bir kadın cinayeti daha olmasın" ifadelerini kullandı.

'DÖVDÜ, KOLUMDAN BIÇAKLADI, BURNUMU KIRDI'

Öldürülen Alperen'in annesi Emel Öner'i tanımadığını belirten Nazan K., "Benim kızım da o kadın ve adamla birlikte yaşamak zorunda kalmıştı. Harun benim çocuklarıma çamaşır suyu içirmiş, şiddet uygulamış, odalara kilitlemiş. Tahliye edildikten sonra yaşanan olay da zaten bu. Harun benim de çocuklarımı boğmaya kalktı, dövdü, kolumdan bıçakladı, burnumu kırdı. Ailesi bana baskı yaptığı için ben de polise gidip şikayetçi olamadım; ama çocuklarıma şiddet uygulamasına da izin vermedim. Çocuklarımı korumak için bir sürü vücudumda bıçak yarası var" diye konuştu.


kızım dizisi, Anne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:45 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:30 Hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 21:03 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 15:16 Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı 14:36 Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 11:01 Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde Hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:34:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]