ALPEREN İKİNCİ KULAĞINA KAVUŞTU

İZMİR'de doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'microtia tip 3' hastası olarak dünyaya gelen 4.5 yaşındaki Alperen Çelik, 7 ay arayla yapılan iki farklı operasyon sayesinde kulaklarına kavuştu. Alperen'in tüm sesleri duyabildiğini anlatan anne Fidan Funda Çelik "Alperen artık iki kulaklı ve ağlamıyoruz. Ben 4.5 yıl ağladım. Oğlumun kulakları yoktu. Şimdi 'Alperen' diye fısıldıyorum. Bana 'efendim' diye yanıt veriyor" dedi.

Bornova ilçesinde yaşayan Fidan Funda Çelik (37) ve Köksal Çelik (36) çifti, dört yıl bekledikten sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen oğulları 4.5 yaşındaki Alperen'in doğuştan iki kulağı olmadığını öğrendi. Doğduğundan beri hiçbir sesi duymayan ve konuşamayan Alperen, dördüncü doğum günü olan geçtiğimiz 8 Şubat'ta, ABD'de sol kulağından ameliyat oldu. Valilik onaylı bağış kampanyasında toplanan 103 bin 500 dolar sayesinde 8 Eylül'de sağ kulağından da ameliyat edilen Alperen, şimdi tüm sesleri duyabiliyor. Vücudundan alınan derilerle kulak kepçesi, deliği ve kanalları yapılan Alperen, uzun cümleler kurarak konuşmaya başladı.

'GURUR DUYUYORUM ÇÜNKÜ TÜM TÜRKİYE YANIMIZDAYDI'

Oğlunun iki kulağına kavuşabilmesi için çok gözyaşı döktüğünü ve zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını anlatan Fidan Funda Çelik, "Tedavisi Türkiye'de olmadığı için yurt dışına gitmeye mecburduk. İlk kulak ameliyatımız başarıyla sonuçlandı. 28 desibele kadar duyma oranı var. Artık en ufak sesi bile algılayabiliyor. Tabi ikinci kulağımız için de büyük mücadele verdik. ABD'den yeni geldik. Ameliyatımız 9 saat sürdü. Kulaktaki küçük kemikçikler kanaldan çıkarıldı. Sonuç çok iyi. Umut ediyoruz onun da duyması 28 hatta 20 desibellere kadar düşer. 7 ay sonra kontrollerin ardından tamamen iyileşmiş olacağız. Her şey yolunda. Sağ kulağımıza da kavuştuk. Alperen artık iki kulaklı ve ağlamıyoruz. Ben 4.5 yıl ağladım. Oğlumun kulakları yoktu. Dışarda onu gösteriyorlardı. Ama artık o da kendi yaşıtları gibi bir çocuk oldu. Onlar gibi duyabiliyor. Kaçmıyoruz ve 'hadi eve dönelim' demiyoruz. Gurur duyuyorum çünkü tüm Türkiye yanımızdaydı. Alperen kulağına kavuşsun diye çok destek verdiler. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulaklarına baktıkça dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

'DERİ PARÇALARIYLA KULAK YAPILDI'

Alperen'in doğduğunda kulaklarının hiç bulunmadığını ve başının yanında sadece et parçası olduğunu dile getiren Çelik, işitme cihazından aldığı desteğin de yetersiz kaldığını belirterek, sesleri titreşimli ve gecikmeli olarak algılayabildiğini ifade etti. 3.5 yaşına kadar hiç konuşamayan Alperen'in ilk ameliyatın ardından sesleri duyup telaffuz etmeye başladığını kaydeden Çelik, "Kulak yerleri kapalıydı, delik yoktu. Ama ABD'deki ameliyatların ardından kendi organlarından alınan deri parçalarıyla kulak yapıldı. Sadece kıkırdağımıza 3D sistemi yerleştirildi. Ama diğer deriler kasık bölgesinden alındı. Kulak deliği ve kanalları açıldı" dedi.

'KELİMELERİ NET ÇIKARIP, UZUN CÜMLELER KURABİLİYOR'

Alperen'in tüm sağlık çocuklar gibi konuşmaya başladığını anlatan anne Çelik, onun en ufak fısıltıları bile duyabildiğini dile getirip, "Bizler gibi konuşabiliyor. Başka bir odadan ona seslendiğimde en ufak sesi bile algılıyor. Bazen oyunlar oynuyoruz. 'Alperen' diye fısıldıyorum. Bana 'efendim' diye yanıt veriyor. Kelimeleri net çıkarıp, uzun cümleler kurabiliyor. Beraber kitap okuyoruz, beni dinliyor. Hafızası kuvvetli bir çocuk, duyduğunu anında kapıyor. Bana 'çiçeğin sesi var mı? Onu duymuyorum' dedi. Bazen karıncaların sesi olup olmadığını merak ediyor. Cihazsız bir şekilde bizler gibi duyuyor. Hep inancım yüksekti. Ama bir ara umutsuzluğa kapıldım. Parayı toparlayamamaktan korktuğum oldu. Valimiz ve basın sayesinde umudum yeşerdi. 103 bin 500 dolar toplandı. Kampanya iki yıl sürdü. Sizler sayesinde sesimiz duyuldu" diye konuştu.