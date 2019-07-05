Son Dakika Haberleri: Alperen'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alperen'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Çorlu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda eşi ve henüz bir buçuk aylık bebeğinin önünde vurularak öldürülen 19 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı adli mercilere sevk edildi.

Alperen'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi, System.String[]
Çorlu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda eşi ve henüz bir buçuk aylık bebeğinin önünde vurularak öldürülen 19 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı adli mercilere sevk edildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Durmuş Sepetçi, çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik tedbirleri altında Çorlu Adliyesine sevk edildi. İlk ifadesinde Alperen'i yeğenini kendilerine göstermediği için vurduğunu söylediği öne sürülen zanlı, gazetecilerin "neden vurdun" sorusunu ise yanıtsız bıraktı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:56 Kaynak: İHA
Sabah, Çorlu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çorlu tren kazası davasında heyetin çekilme talebi kabul edilmedi Kızı yüzünden tartıştığı eşini öldüren cani kocadan kan donduran sözler: Anneni öldürdüm gel Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:12:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alperen'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]