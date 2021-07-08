Alperen Karahan gülle atmada Türk spor tarihine geçti

Estonya'nın başkenti Tallinn'de 13'üncüsü başlayan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Alperen Karahan, gülle atmada 19.75'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

2019 yılında U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Alperen Karahan, U23 Atletizm Şampiyonası'nda da ilki başardı ve Türkiye'ye gülle atmada ilk defa madalya kazandıran isim oldu.