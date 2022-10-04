Alperen Ocakları:  Alperen gençlik olarak; şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Alperen Ocakları:  Alperen gençlik olarak; şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz

04.10.2022 00:23
Alperen Ocakları:  Alperen gençlik olarak; şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz

ALPEREN Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, Ankara'da eşini öldürdükten sonra intihar eden Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakim Serkan Tüzün hakkında açıklama yaptı.

ALPEREN Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, Ankara'da eşini öldürdükten sonra intihar eden Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakim Serkan Tüzün hakkında açıklama yaptı. Bağcı açıklamasında, "Doğru kimden gelirse gelsin 'doğru', yanlış kimden gelirse gelsin 'yanlış' demeyi Muhsin Başkan'dan öğrenmiş Alperen gençlik olarak; şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, Ankara'da eşini öldürdükten sonra intihar eden Hakim Serkan Tüzün hakkında kamuoyunda yapılan yorumlara cevap verdi. Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, "03.10.2022 tarihinde meydana gelen elim hadise milletimizi olduğu gibi, camiamızı da derinden üzmüştür. Bir ailenin yok olduğu üç evladın hem annesiz hem babasız kaldığı vicdanları kahreden hadisede hayatını kaybedenlere rahmet dilemek evlatların ve ailelerin acısını paylaşmak yerine Alperen Ocakları'nın kurumsal kimliğine saldırmayı tercih edenleri milletin vicdanına havale ediyoruz. Yaşanan olayı 'Cennet annelerin ayakları altındadır, Kadınlar size Allah'ın emanetidir' Hadis-i şeriflerini kendilerine şiar edinen Alperenlerin kabullenmesi mümkün değildir. Doğru kimden gelirse gelsin 'doğru', yanlış kimden gelirse gelsin 'yanlış' demeyi Muhsin Başkan'dan öğrenmiş Alperen gençlik olarak; şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz"  ifadelerini kullandı.

'VAKFIMIZIN KURUMSAL KİMLİĞİNE SALDIRI GİRİŞİMLERİNİ DE FAZLASIYLA MANİDAR BULMAKTAYIZ'Samet Bağcı yaptığı yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş dönem Alperen Ocakları Genel Başkanlığı yapmış ve 2014 yılında Alperen Ocakları Genel Başkanlığı görevinden alınmış Serkan Tüzün ve eşinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 'kasıtlı' olarak vakfımızın kurumsal kimliğine saldırı girişimlerini de fazlasıyla manidar bulmaktayız. Hayatını kaybeden Serkan Tüzün'ün görevden alındıktan sonra; sosyal, siyasi ve mesleki hayatında vakfımızın ve camiamızın herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Yaşanan bu elim hadisede hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve en önemlisi de geride kalan evlatlarına başsağlığı dileriz."


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Kaynak: DHA

Alperen Ocakları, Serkan Tüzün, gençlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alperen Ocakları:  Alperen gençlik olarak; şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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