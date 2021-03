Alperen Ocakları Başkanı Bağcı: "Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın inşallah" - Son Dakika

Alperen Ocakları Başkanı Bağcı: "Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın inşallah"

ANKARA - Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, 12 farklı ülkede İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak Türk milletinin esarete karşı duruşunu, hürriyet sevdasını, bağımsızlık mücadelesini bir kez daha en gür nida ile haykırdıklarını belirterek, "Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın inşallah" dedi.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bağcı, milli marşların ülkelerin bağımsızlıklarını taçlandırdığı hürriyet abideleri olduğunu belirterek, "Necip Türk milletimizin gurur yazısı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı olarak ülkemizde ve dünya çapında 12 farklı ülkede İstiklal Marşımızın 10 kıtasını okuyarak esarete karşı duruşumuzu, hürriyet sevdamızı, bağımsızlık mücadelemizi bir kez daha ve en gür nida ile haykırdık" ifadelerini kullandı.

Alperen Ocakları Başkanı Bağcı mesajında şunları kaydetti:

"Her bir harfinde, her hecesinde, her kelimesinde aziz milletimizin tarih boyunca kendisine biçilen her esaret zincirini kırdığını, hiçbir ülkenin bu cennet vatanı tahakküm altında bırakamayacağını ve nice şanlı duruşlarımızı ifade eden İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aziz ruhları şad olsun. Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın inşallah."