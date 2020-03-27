Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı: "Alperen evlatlarınız bir telefon kadar yakın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı: 'Alperen evlatlarınız bir telefon kadar yakın' - Son Dakika

Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı: "Alperen evlatlarınız bir telefon kadar yakın"

6 saat önce

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı, "Alperen evlatlarınız bir telefon kadar size yakın" dedi.

Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı:

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı, "Alperen evlatlarınız bir telefon kadar size yakın" dedi.


Korona virüs nedeniyle yetkililerin 'Evde Kal' çağrısına uyan 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Alperen gençler seferber oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizdeki etkisini artırmaya devam ediyor. Salgının etkisini azaltmak maksadıyla Sağlık Bakanlığımız bir çok tedbir alırken, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca süreci itidalli ve şeffaf bir şekilde yürüterek her gün hastalığın ulaştığı boyutları bazen yazılı olarak, bazen de kameralar karşısına geçerek tüm kamuoyuyla paylaşmaya gayret gösteriyor" dedi.


Bağcı, "Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün bakanlıklarımız birçok tedbir ve eylem planı açıkladılar. Bu kapsamda devletimiz üzerine düşeni yapmaya gayret gösterirken, vatandaşlarımızın biliçlendirilmesi noktası başta olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşları ve halkımıza birçok görev düşmektedir" ifadelerini kullandı.


Bağcı, "Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yıl dönümünü geçirdiğimiz şu günlerde Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfımız memleketin tamamında salgınla ilk muhatap olan kahraman sağlık personellerimize bir nebze moral verebilmek maksadıyla ülkemizin tamamındaki hastane güzergahlarına ve çevrelerine 'Ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu salgın virüse karşı amansız bir mücadele ile gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz' yazılı pankart ve brandalarla süsledik. Hayatlarını riske atarak bizler için büyük cesaret örneği gösteren bütün sağlık personelimize teşekkürlerimizi bir kez daha yineliyoruz" dedi.


"Salgının oluşturduğu mağduriyetin bir nebze giderilmesi için bütün il ve ilçe teşkilatlarımız bağlı bulundukları belediyeler, muhtarlıklar ve diğer STK'larla koordineli bir şekilde yurt genelindeki tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize çeşitli erzak yardımları ile birlikte maske ve salgının yayılmasını engelleyecek dezenfekte malzemelerinin dağıtımını yapmaya devam etmekteler" diyen Bağcı, "Yine bu bağlamda teşkilatlarımız ihbar hatları kurarak sokağa çıkmaları yasaklanmış olan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan her yaşta hastamızın ihtiyaç listelerini alıp, gerekli alışverişlerini yapıp evlerine teslim ediyorlar. Buradan bir kez daha yinelemek istiyoruz ki Alperen Ocakları mensupları sizin evlatlarınızdır, ikamet ettiğiniz ildeki teşkilatlarımıza her türlü ihtiyacınız için ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız ihtiyaçlarınızı büyük bir sorumluluk ve görev bilinciyle yerine getireceklerdir. Salgın kapsamında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, rahatsızlığı devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. En kısa zamanda el birliğiyle bu salgını atlatacağız. Unutmayın en büyük tedbir zorunda kalmadıkça evimizden ayrılmamak, ayrılmak zorunda kaldığımız anlarda sosyal mesafemize dikkat etmek olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Alperen Ocakları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:14 Kaynak: İHA

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