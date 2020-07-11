Alperen Ocakları'ndan Ayasofya açıklaması - Son Dakika

Alperen Ocakları'ndan Ayasofya açıklaması

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, Ayasofya'nın ibadete açılması kararına ilişkin, "Sultan Oğlu, Sultan Atam Fatih Han'ın Kılıç Hakkı, Vakfiyesi, Fetih Alameti ve emaneti Ayasofya'nın aslına rücu ederek yeniden Camii olarak Alem-i İslam ile kucaklaşması mübarek olsun"...

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, Ayasofya'nın ibadete açılması kararına ilişkin, "Sultan Oğlu, Sultan Atam Fatih Han'ın Kılıç Hakkı, Vakfiyesi, Fetih Alameti ve emaneti Ayasofya'nın aslına rücu ederek yeniden Camii olarak Alem-i İslam ile kucaklaşması mübarek olsun" açıklamasını yaptı.

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Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararı değerlendirdi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Bağcı, "Ayasofya Fatihi Alperenler; Sultan Oğlu, Sultan Atam Fatih Han'ın Kılıç Hakkı, Vakfiyesi, Fetih Alameti ve emaneti Ayasofya'nın aslına rücu ederek yeniden Camii olarak Alem-i İslam ile kucaklaşması mübarek olsun. Bizlerin, Alperen Ocaklı yiğitlerin; yıllardır dualarımızda ızdıraplarımızda yer verdiğimiz, kapılarında hasretle beklediğimiz, ecdadımızın emanetinin aslına kavuşturulması için mücadele ettiğimiz ve bu mücadelemizin sonunda coplandığımıza, biber gazlarına maruz kaldığımıza, gözaltına alınıp hakkımızda davalar açıldığına yakın tarih şahittir. Alperen Ocakları mensupları olarak yılmadan verdiğimiz bu mücadele sonunda bugün verilen kararla; mücadelemizin haklı bir dava uğruna olduğu yargı kararı ile de bir kez daha tescillenmiştir. Yıllar boyu, kıldığımız namazları suç bilen, bizleri provokatif eylem yapmakla suçlayıp, gazete sayfalarında dava arkadaşlarımızı afişe ederek, camiamızı töhmet altında bırakmak isteyen zihniyete karşı Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Arkadaşlar Ayasofya Camiinde namaz kılmış, bunu bir eylem olarak adlandırmışlar. Anlamak mümkün değil. Bu kamu düzenine bir tepki değil ecdadın emanetine sahip çıkan demokratik bir haktır' sözleri o günlerde haklı davamız için yükselen tek gerçek sesti" ifadelerini kullandı.


"İbadete açılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun diyor, camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz"


Bağcı, açıklamasının devamında, "Ayasofya Camii'nin ibadete açılması bir devrin bittiğinin, zincirlerinin kırıldığının, tarihin çöplüğüne atıldığının işaretidir. Ayasofya'nın fethin sembolü mukaddes bir cami olduğunu unutturmamak, hafızayı ve öfkeyi diri tutmak için dil dökmüş, söz söylemiş başta Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bedel ödemiş, Serdengeçtilerin ruhları şad olsun. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin, kapısını mühürlediği bu mübarek mabedin açılması, Müslüman Türk'ün zincirleri kırılan kapalı bahtının da açılmasına vesile olmasını ümit ediyor, Ayasofya'yı Camii olarak ibadete açılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun diyor, camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alperen Ocakları'ndan Ayasofya açıklaması - Son Dakika
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