Son Dakika Haberleri: Alperen Ocakları'ndan Doğu Türkistan'ı Anlatan Fotoğraf Sergisi

Alperen Ocakları'ndan Doğu Türkistan'ı Anlatan Fotoğraf Sergisi

3 saat önce

Uşak Alperen Ocakları Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne dikkat çekmek için fotoğraf sergisi düzenledi.

Alperen Ocakları'ndan Doğu Türkistan'ı Anlatan Fotoğraf Sergisi, System.String[]
Uşak Alperen Ocakları Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne dikkat çekmek için fotoğraf sergisi düzenledi.

Tiritoğlu parkında düzenlenen sergide konuşan Alperen Ocakları Uşak İl Başkanı Mehmet Sezer, Doğu Türkistan'da Çin zulmünün Altmış yıldan fazla sürdüğüne dikkat çekti. Sezer, "Şu anda toplama kamplarında üç milyon Uygur Türkü işkence altında. Çin işkencesi diye dünya literatürüne geçmiş işkence metotlarına her yıl yenilerini ekleyerek oradaki kardeşlerimiz üzerinde uyguluyorlardı. Dünya bu konuda kördü, İslam Dünyası bu konuda sağırdı, Türk Milletinin siyasetçileri bu konuda dilsizdi. Biz inanıyorduk ki 'Haksızlık ve zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır.' En büyük cihad zalimin karşısına çıkıp 'Sen haksızsın' diyebilmektir. ve kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltmelidir. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltmelidir. Buna da gücü yetmiyorsa gerçekleri öğrenmeli ve hiç olmazsa kalbinden büğetmelidir" dedi.

Sezer, Uşak Alperen Ocakları olarak Doğu Türkistan için ne yapabiliriz diye düşündüklerini ve bu fotoğraf sergisini açtıklarını söyledi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:10 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Uşak, Doğu Türkistan, Alperen Ocakları, Yaşam
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