Son Dakika Haberleri: Alperen Ocakları'ndan Engeliler Günü mesajı
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Alperen Ocakları'ndan Engeliler Günü mesajı

6 saat önce

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alperen Ocakları'ndan Engeliler Günü mesajı, System.String[]

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Kaya, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu teklif ile "özürlü" olarak telaffuz edilen özel insanlara "engelli" diyebilmesine vesile olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andıklarını belirtti.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden Kaya, şunları kaydetti:


"Engelleri oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak görev üstü görevimiz olmalıdır. En büyük engel sevgisizliktir. Fırsat verildiğinde neler yapabileceklerine hepimiz yüzlerce kez şahit olduk. Spordan sanata, ekonomiden bilime her alanda ülkemizi gururlandırarak yüzlerce başarıya imza attılar. Unutmayalım ki, engelli kardeşlerimizin, acınmaya ya da vicdanınızı rahatlatmak için işe alınmaya değil, gerçekten çalışıp hayatını devam ettirmeye ihtiyaçları vardır. Hepimiz gibi evine ekmek götürmek, çocuklarını okutmak, tatile gitmek ve en önemlisi kimseye muhtaç olmadan kendi kendilerine ihtiyaçlarını karşılayabilmek gibi yaşamsal haklardan başka bir talepleri yoktur. Engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam gibi olanaklardan kendi kendine yeterli bir duruma getirilmesi, devletimizin ve bizlerin asli görevidir." - KARABÜK

Dünya Engelliler Günü, Alperen Ocakları, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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