Alperen Ocakları'ndan İdlib açıklaması - Son Dakika
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Alperen Ocakları'ndan İdlib açıklaması

6 saat önce

Alperen Ocakları Genel Başkanı Av. Samet Bağcı, İdlib'de TSK personeline yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından açıklama yayımladı.

Alperen Ocakları'ndan İdlib açıklaması, System.String[]

Alperen Ocakları Genel Başkanı Av. Samet Bağcı, İdlib'de TSK personeline yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından açıklama yayımladı.


İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit olması ve 32 Mehmetçiğin yaralanmasının ardından Alperen Ocakları Genel Başkanı Av. Samet Bağcı, "Sınır ötesi harekatlar kapsamında üzülerek öğrendiğimiz üzere İdlib'de hain, kahpe ve kalleş saldırılar sonucu şehit düşen tüm askerlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bugünlerde sınır bölgesindeki il ve ilçe teşkilatların tamamının müdahale ve ilk yardım bölgesinde olduğunu anlatan Bağcı, şunları aktardı:


"Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bugünlerde sınır bölgesindeki il ve ilçe teşkilatlarımızın tamamının müdahale-ilk yardım bölgesinde olduğunu belirterek; devletimiz ve milletimiz için tüm teşkilatlarımızla her türlü yardıma ve fedakarlığa hazır olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Tüm inancımızla belirtmek isteriz ki: "Sancağımızın dalgalandığı her yer bize kutsaldır. İçimizdeki tefrikalara son verip; düşmanı topraklarımızdan sökeceğiz. Kadim mazimiz bu vazifeyi insanlığın bekası için omuzlarımıza yüklemiştir. Cihanı, haçlıların vicdanına bırakmayacağız!" - ANKARA

Alperen Ocakları, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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