Alperen Ocakları'ndan Yunan vekile tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alperen Ocakları'ndan Yunan vekile tepki - Son Dakika

Alperen Ocakları'ndan Yunan vekile tepki

6 saat önce

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, Yunanistan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtmasına tepki gösterdi.

Alperen Ocakları'ndan Yunan vekile tepki, System.String[]

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, Yunanistan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtmasına tepki gösterdi.


Kaya, yaptığı açıklamada, bayrağa el uzatanın elinin kırılacağını belirtti.


Kaya, şunları kaydetti:


"Yunan milletvekili; devletimize, milletimize, bayrağımıza hakaret ediyor. Bu milletvekili, bu cesareti, bu cürreti kimden alıyor? Avrupa Parlamentosu üyesiymiş. İsterse feriştahı olsun, isterse süper güçler arkasında bulunsun. Kim olursa olsun benim bayrağıma; el uzatanın, eli kırılır terbiyesizliğinin cevabı verilir. Bu bayrak öyle bir bayraktır ki; içinde vatan vardır, dökülen kan vardır, din vardır iman vardır. Hadsiz yunan vekilin Türk bayrağımızı yırtmasını şiddetle kınıyor, bu soysuz hakkında gerekenin yapılmasını sabırsızla bekliyoruz" dedi. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
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