Alperen Ocakları Vakfı kan tazeledi - Son Dakika

Alperen Ocakları Vakfı kan tazeledi

03.01.2021 14:36
Alperen Ocakları Vakfı kan tazeledi, System.String[]

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı, yeni yıl için hedeflerini belirtti.

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı, yeni yıl için hedeflerini belirtti. Genel Başkan Bağcı, "Önümüzdeki bir senenin geçirmiş olduğumuz bir seneden daha dolu, daha güzel, daha verimli ve daha çok hizmetle geçmesi ümidiyle yeni yönetim kurulumuzun camiamıza, vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor; selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı, yeni yıla yeni yönetimle girerek kan tazelediklerini belirtti. Yeni yönetim hakkında yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Bağcı, "Kıymetli dava arkadaşlarım, göreve geldiğimiz günden bugüne kadarki bir yıllık süreçte; Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı genel merkez yönetim kurulu olarak, elimizden geldiği kadar devraldığımız bayrağı ileriye taşımaya gayret gösterdik. Yönetimimde bulunan tüm arkadaşlarımın; teşkilatlarımız, camiamız, devletimiz ve milletimiz için güzel hizmetlere (tüm olumsuz şartlara, pandemi ve imkansızlıklara rağmen) imza attığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki bir senenin geçirmiş olduğumuz bir seneden daha dolu geçmesini ümit ediyorum"

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Tabi ki bu kadar yokluk içerisinde verilen bu ağır mücadeleler, belirli bir süreden sonra yorgunluklara sebep olabiliyor. Şahsım da göreve geldiğim ilk gün dahi, kendime bazı sürelerle görev biçtiğimi, ondan sonra devam etmek için gerekirse sil baştan yoklamalar yapılması gerektiğini ifade etmiştim. Bu kapsamda da, her sene başı, yani yıl bazlı olarak da gerekli gördüğüm durumlarda, arkadaşlarımla da istişare ederek kendi yönetimimde bir kan tazeleme yahut değişiklik yapmayı doğru gördüğümü belirtmiştim. Sonuç itibariyle bizlerin gözünde bu bir bayrak yarışı. Kimi zaman sahadayız, kimi zaman yedek kulübesinde dinlenmede. Bazen enerjisi taze ya da dinlenmiş arkadaşlarımızın katacağı fayda bizlerden daha fazla da olabilmekte.

Bu itibarla, sene içerisinde Vakıf Mütevelli Heyeti Üyemiz seçilerek hizmetlerine orada devam edecek olan Mehmet Sezer Hocama, Parti Başkanlık Divanına geçmesi suretiyle hizmetlerine orada devam edecek olan Av. Mikail Şahan Başkanıma ve de akademik çalışmalarına yoğunluk verecek ancak her daim fikir alışverişimiz devam edecek olan Şükrü Öztürk Başkanımıza bu bir sene boyunca gösterdikleri emek, çaba ve mesaileri için şahsım ve teşkilatlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Yeni dönemde, yönetimim de dahil olmak üzere ocak içerisinde kimsenin (il-ilçe yahut il-genel merkez) iki görevi olmayacağını da ifade ederek; şartlara göre kısa zamanda bu duruma uyum sağlanacağının da altını çizmek isterim. Önümüzdeki bir senenin geçirmiş olduğumuz bir seneden daha dolu, daha güzel, daha verimli ve daha çok hizmetle geçmesi ümidiyle yeni yönetim kurulumuzun camiamıza, vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor; selam ve saygılarımı sunuyorum." - ANKARA

Alperen Ocakları Vakfı kan tazeledi

Alperen Ocakları, Yeni Yıl, Dava, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Alperen Ocakları Vakfı kan tazeledi - Son Dakika


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