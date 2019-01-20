Alperen Ocaklarından Basın Buluşması
1 saat önce
Malatya Alperen Ocakları İl Başkanlığı, Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.
Malatya Alperen Ocakları
İl Başkanlığı, Çalışan Gazeteciler Günü
kutlamaları kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi. Yeşilyurt
Belediyesi Barguzu Sosyal Tesislerinde verilen yemekte basın mensupları ile bir araya gelen Alperen Ocakları İl Başkanı Yalçın Arıcak
, çağın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin önemine değindi. Gazetecilikte günün her saatinde yorulmadan ve usanmadan haber peşinde koşan tüm gazetecilerin yaşadıkları zorlukları bildiklerini belirten Arıcak, Alperen Ocakları olarak geride kalan Gazeteciler Gününü kutladıklarını söyledi. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:34 Kaynak: İHA
Son Dakika! İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!
Son Dakika! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 İlde 37 Bin 710 Adres Değişikliğinin Kusurlu Bulunduğunu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantı'ya Telefonla Bağlandı