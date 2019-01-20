Son Dakika Haberleri: Alperen Ocaklarından Basın Buluşması

Alperen Ocaklarından Basın Buluşması

1 saat önce

Malatya Alperen Ocakları İl Başkanlığı, Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.

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Malatya Alperen Ocakları İl Başkanlığı, Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediyesi Barguzu Sosyal Tesislerinde verilen yemekte basın mensupları ile bir araya gelen Alperen Ocakları İl Başkanı Yalçın Arıcak, çağın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin önemine değindi. Gazetecilikte günün her saatinde yorulmadan ve usanmadan haber peşinde koşan tüm gazetecilerin yaşadıkları zorlukları bildiklerini belirten Arıcak, Alperen Ocakları olarak geride kalan Gazeteciler Gününü kutladıklarını söyledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Malatya, Alperen Ocakları, Güncel
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