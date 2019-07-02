Son Dakika Haberleri: Alperen Ocaklarından LGBT eylemlerine tepki
Son Dakika Güncel Haber

Alperen Ocaklarından LGBT eylemlerine tepki

48 dakika önce

Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzdilli LGBT'nin onur yürüyüşü adı altında yaptığı eyleme tepki gösterdi.

Alperen Ocaklarından LGBT eylemlerine tepki, System.String[]
Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzdilli LGBT'nin onur yürüyüşü adı altında yaptığı eyleme tepki gösterdi.

Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzdilli LGBT'nin İstanbul'da Onur yürüyüşü adı altında düzenlenen eylemlere tepki göstererek, Müslümanların sinir uçlarına dokunan bu tür ahlaksızlık eylemlerinin normalmiş gibi görünmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Uzdilli, Müslüman topraklarında fantezi hayal edenlere izin vermeyeceklerini dile getirdi.

" Bugün bu açıklamayı son günlerde artan LGBT olaylarına karşı yapıyoruz. Avrupa birliği uyum yasasına istinaden hazırlanan 6284 sayılı yasanın aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kamuoyunda İstanbul sözleşmesi olarak da bilinen Avrupa konseyi sözleşmesinin Türkiye'de çok yuvalar yıktı. Sözde ismi Onur Yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan ve Müslümanların sinir uçlarına dokunan bu tür ahlaksızlıkların normalmiş gibi gösterilmesine izin vermeyeceğiz. Kutsallarımıza saldıracak kadar ahlaksız bir topluluk olan LGBT'lilere duyarsız kalan herkes bu yapıyı desteklemiş olur. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma adına ne yapmamız gerekiyorsa her zaman hazırız. Ben Müslümanım diyen herkes buna müsaade etmemelidir. Hukuki yollarla mücadelesini sürdürmelidir. bir koyun kesilip bir mahalleye asıldığında kimse karışmadığı takdirde kokusu tüm mahalleyi rahatsız eder. bizim kimsenin yaşam tarzıyla ilgili bir sıkıntımız yoktur, ama bu ahlaksızlıkları kimlerin desteklediğini, bunlara kimlerin müsaade ettiğini çok iyi biliyoruz. Sultan Alparslan Anadolu'ya ahlaksızlar yürüsün diye girmedi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a ahlaksızlar ürüsün diye fethetmedi. Toprağın altındaki milyonlarca Türk evladı ahlaksızların hürriyeti için şehit olmadı. Alperenler olarak Müslüman topraklarında fantezi hayal edenlere müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:34 Kaynak: İHA
alperen ocakları, gaziantep, istanbul, lgbt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis tabancasını temizlerken canından oldu YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı Üreticinin tarlada 1.75 TL'den satamadığı vişne İstanbul'da 10 TL'den satılıyor Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse İstanbul'a geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:23:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alperen Ocaklarından LGBT eylemlerine tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]