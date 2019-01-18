Son Dakika Haberleri: Alperen Sakin'in İsmi Bir Apartmana Verildi

Alperen Sakin'in İsmi Bir Apartmana Verildi

58 dakika önce

İzmir'de, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ismi, Çiğli ilçesinde inşaatı tamamlanan bir apartmana verildi.

Alperen Sakin'in İsmi Bir Apartmana Verildi, System.String[]
İzmir'de, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ismi, Çiğli ilçesinde inşaatı tamamlanan bir apartmana verildi.

Çiğli ilçesinde müteahhitlik yapan Hakan Tilki, AA muhabirine yaptığı açıklamada minik Alperen'in babası ile 1,5 yıldır tanıştıklarını, olayın kendilerini de çok üzdüğünü belirtti.

Mahallelerinde bir çocuk parkına adı verildikten sonra aklına tamamladığı binaya da Alperen Sakin Apartmanı ismini vermek geldiğini, apartman sakinlerinin de desteğiyle böyle bir karar aldıklarını anlatan Tilki, şöyle konuştu:

"İyiki de yapmışız. Alperen'in ailesinin çok hoşuna gitti. Baba Serkan Sakin, çok sevindi, 'Allah razı olsun' dedi. Rahmetli yavrumuz ve ailesi için yapabileceğimiz dua etmekten başka bir şey yok. Benim elimden gelen onun ismini yaşatmak oldu."

Mahalle sakini Leyla Erkoç da olayı duyduklarında çok üzüldüklerini ve etkilendiklerini belirterek, "Kendi çocuğum gibi düşündüm. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. İsmini gördüğüm zaman çok duygulandım, etkilendim. Onu yaşatmak ve anımsamak adına. Dilerim ki Allah'tan bir daha aynı şey olmasın. Her gördüğümüzde anacağız. Sitede onun adını yaşatacağız. Her baktığımızda hatırlayacağız. Allah'tan sabır diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:50 Kaynak: AA

İzmir, Çiğli, 3. Sayfa
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