Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers mücadelesindeki oyunuyla tam not aldı. Summer League'de oynanan maçta Rockets, Cavaliers'ı 86-76 mağlup etti. 27 dakika sahada kalan Alperen, yaptıklarıyla büyüledi.
Milli basketbolcumuz bu süre boyunca 15 sayı, 15 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
Alperen Şengün'ün oyunda kaldığı bölümlerde Houston, Cleveland karşısında farkı 18 sayılarda tuttu. Cleveland'da Şehmus Hazer forma giymedi.
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