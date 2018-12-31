Son Dakika Haberleri: Alperen Uysal'dan Göz Dolduran Performans

Alperen Uysal'dan Göz Dolduran Performans

1 saat önce

İstanbulspor'un, U14 Milli takımlar kategorisinden itibaren tüm yaş guruplarında Türk Milli Takım kalesini koruyan Alperen Uysal'ın göz dolduran performansı dikkat çekiyor.

Alperen Uysal'dan Göz Dolduran Performans, System.String[]
İstanbulspor'un, U14 Milli takımlar kategorisinden itibaren tüm yaş guruplarında Türk Milli Takım kalesini koruyan Alperen Uysal'ın göz dolduran performansı dikkat çekiyor.

İstanbulspor'un, U14 Milli takımlar kategorisinden itibaren tüm yaş guruplarında Türk Milli Takım kalesini koruyan, 89 kez kadroda yer alıp 47 kez milli olan file bekçisi Alperen Uysal, ilk yarı görev aldığı 15 müsabakadaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Genç kaleci Alperen 13'ü TFF 1. Lig, 2'si Türkiye Ziraat Kupası olmak üzere görev yaptığı kalesinde tam 1350 dakika süre aldı. Özellikle lider Gençlerbirliği'ni 2-0 gibi net bir skorla yenmeyi başaran Boğazın Boğaları İstanbulspor'da göze çarpan oyuncuların başında gelirken, Elazığspor, Eskişehirspor, Altınordu ve Denizlispor deplasmanları ile iç sahada oynadıkları Balıkesirspor, Giresunspor ve Ümraniye maçlarında sergilediği oyun ile kalitesini ortaya koydu.

24 yaşındaki 1.92'lik dev eldiven Türk Futbolunun kaleci krizi yaşadığı günümüzde bu başarıları ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük takımların yakından izlediği oyuncular arasında yer aldığı iddia edildi.

Aslen Balıkesirli olan ancak 12 yaşında geldiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray'ın alt yapı takımlarında 142 maça çıkan Alperen, kiralık olarak gittiği G.Antepspor'da ise 1 Süper Lig maçı ile 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:59 Kaynak: İHA

İstanbulspor, Uysal, Spor
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