ALPEREN, YENİ DOĞUM YAPAN KÖPEK VE YAVRULARINA SAHİP ÇIKTI - Son Dakika

YOZGAT'ın Sorgun ilçesi Araplı beldesinde 10 yaşındaki Alperen Atıl, iki arkadaşı ile birlikte sokakta bitkin halde bulduğu yeni doğum yapan köpek ve 11 yavrusunu kömürlüğe götürerek, beslemeye başladı.

4'üncü sınıf öğrencisi Alperen Atıl, arkadaşları Mehmet Emir Kılıç ve Mücahit Karaarslan'ın yardımıyla sokakta yeni doğum yapan köpeği ve 11 yavrusuna sahip çıktı. Atıl ve arkadaşları, kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulamadığı için bitkin düşen köpek ile yavrularını evinin kömürlüğüne götürdü. Yaklaşık 20 gündür kömürlükte köpeğin beslenmesini sağlayan Atıl, "İlk bulduğumuzda soğuktan donmak üzereydiler. Eski battaniye sarıp ısıttım ve daha sonra arkadaşlarımla fırından ekmek alıp karınlarını doyurduk. 20 gündür onlara ben bakıyorum. İnsanların bu soğuk kış günlerinde hayvanlara karşı biraz daha hassas olmalarını isterim" dedi.