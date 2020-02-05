Alperenlerden depremzedelere yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alperenlerden depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Alperenlerden depremzedelere yardım eli

6 saat önce

Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Teşkilatı tarafından depremzedeler için hazırlanan yardımlar, 3 köy ve 8 mahalleye ulaştırdı.

Alperenlerden depremzedelere yardım eli, System.String[]

Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Teşkilatı tarafından depremzedeler için hazırlanan yardımlar, 3 köy ve 8 mahalleye ulaştırdı.


Elazığ'da ki depremzedelere ulaştırılmak üzere Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Teşkilatı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Cenik, BBP Elazığ İl Başkanı Emrah Aktağlı ve yöneticiler tarafından dağıtıldı. Elazığ'ın Kuyulu, Genetik ve İçme köyleri ile merkeze bağlı 8 mahalleye dağıtım gerçekleştirildi.


BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut burada yaptığı açıklamada, İdlib'te hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize yaratandan rahmet, yaralı askerlerimize ise asil şifalar dileyerek Türk milletine başsağlığı mesajında bulundu.


Elazığ ve Malatya depreminin ardından bölgede yaraların sarılmaya başlandığına vurgu yapan Bulut, "Milletimiz, deprem sonrasında bir ve beraber olarak bölgedeki halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla seferber oldu. Depreme duyarsız kalamayan Avrupa'daki gurbetçilerimizde Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu aracılığı ile kilometrelerce öteden buradaki acıya, hüzne ortak oldu. Elazığ'daki çığlığı içinde hisseden gurbetçilerimiz bölgeye gönderilmek üzere topladığı yardımları bizlere ulaştırdı. Bizlerde Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu genel başkan yardımcımız İsmail Cenik ile bölge halkımızın taleplerini dinledik ve yardımlarımızı yerine teslim ettik. Tüm gurbetçilerimize teşekkür ediyorum. Depremde ölen kardeşlerimize rabbimizden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve halkımızı bu tür felaketlerden korusun" dedi.


Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Cenik, yaşanan acı olayın ardından gurbetçilerin yardımları kendilerine ulaştırdığını belirterek, "Toplanan ayni ve nakdi yardımları teşkilatlarımızla halkımıza ulaştırdık. Millet olarak bu tür olaylar bizleri birbirimize kenetliyor. Depreme duyarsız kalmayan gurbetçilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın Hayatını kaybeden kardeşlerimize rabbimizden rahmet yaralılara acil şifalar dileriz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Büyük Birlik Partisi, Elazığ, Avrupa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:46:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alperenlerden depremzedelere yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]