Alphabet 1 tirlyon dolar piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Alphabet 1 tirlyon dolar piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu - Son Dakika Ekonomi

Alphabet 1 tirlyon dolar piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu

6 saat önce

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın da sahibi olan Alphabet, Perşembe günü tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

Alphabet 1 tirlyon dolar piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu, System.String[]

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın da sahibi olan Alphabet, Perşembe günü tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

Böylece Alphabet, ABD'de 1 trilyon dolar piyasa değerini gören dördüncü şirket olurken, Apple 2018'de 1 trilyon doları görerek bunu yapan ilk ABD şirketi olmuş ve Apple'ı Amazon ve Microsoft izlemişti.Söz konusu gelişmenin ardından Alphabet hisseleri Perşembe gününü yüzde 0.76 artışla 1,450.16 dolara yükseldi ve kapanıştan dakikalar önce de, 1,450.70 dolarla tarihinin en yüksek düzeyini gördü.


Amerika Birleşik Devletleri, Alphabet, Google, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:29 Kaynak: DHA
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