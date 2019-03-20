Son Dakika Haberleri: Alphabet: Avrupa Konseyi'nin Cezası Yılın İlk Çeyreğinde Telafi Edilecek

Alphabet: Avrupa Konseyi'nin Cezası Yılın İlk Çeyreğinde Telafi Edilecek

44 dakika önce

– Alphabet, Avrupa Birliği'nin, Google'ı çevrimiçi reklam pazarındaki konumunu kötüye kullanması sebebiyle 1.49 milyar euroluk bir ceza kesmesi üzerine, kesilne cezanın yılın ilk çeyreğinde telafi edileceğini ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı kurumsal açıklamada duyurdu.

Alphabet: Avrupa Konseyi'nin Cezası Yılın İlk Çeyreğinde Telafi Edilecek, System.String[]
Alphabet, Avrupa Birliği'nin, Google'ı çevrimiçi reklam pazarındaki konumunu kötüye kullanması sebebiyle 1.49 milyar euroluk bir ceza kesmesi üzerine, kesilne cezanın yılın ilk çeyreğinde telafi edileceğini ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı kurumsal açıklamada duyurdu.

Alphabet'ten SEC'e yapılan açıklama şöyle:

"Avrupa Komisyonu (AK), 20 Mart 2019'da, Alphabet Inc.'in yüzde yüz iştiraki olan Google LLC'nin, AdSense (AFS) ortakları ile Avrupa rekabet hukukunu ihlal ettiği anlaşmalardaki belirli sözleşme hükümlerinin kararını açıkladı. Komisyonun kararı ile 1.49 milyar euro para cezası verildi ve AFS anlaşmalarıyla ilgili eylemler ile ilgili düzeltmeler talep etti. Alphabet'in verilen para cezasını 2019'un ilk çeyreğinde telafi etmesini bekleniyor."

Açıklama öncesinde Google, ardından Avrupa'da "seçim ve rekabeti" destekleme konusunda daha fazla çalışacağını açıklamıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:57 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Google, Avrupa, Alphabet, Ekonomi
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