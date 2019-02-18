Son Dakika Haberleri: Alphabet ve Salesforce Gocardless'ı 75 Milyon Dolar Fonlayacak

Alphabet ve Salesforce Gocardless'ı 75 Milyon Dolar Fonlayacak

1 saat önce

– Google'ın ana şirketi çokuluslu Alphabet ve ABD merkezli bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce.com, Birleşik Krallık merkezli online ödeme startupı GoCardless'ı 75 milyon dolar fonlayacak.

Alphabet ve Salesforce Gocardless'ı 75 Milyon Dolar Fonlayacak, System.String[]
Google'ın ana şirketi çokuluslu Alphabet ve ABD merkezli bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce.com, Birleşik Krallık merkezli online ödeme startupı GoCardless'ı 75 milyon dolar fonlayacak.

Çeşitli medya kaynaklarında yer alan habere göre, Alphabet'in girişim kolu GV ve özel özkaynak şirketi Adams Street Partners'in öncülük ettiği fonlama turuna Accel, Balderton Capital, Notion Capital ve Passion Capital da katıldı. GoCardless'ın söz konusu sermayeyi ABD'de genişlemek amacıyla kullanacağı belirtilirken, startupın CEO'su Hiroki Takeuchi, "küresel olarak ödeme hacminin yüzde 70'ine hakim olmayı" hedeflediğini söyledi.

Takeuchi, Tom Blomfield ve Matt Robinson'ın 2011 yılında kurduğu GoCardless müşterileri arasında The Guardian ve Financial Times gibi gazetelerin yanında, Sage and Box gibi teknoloji şirketleri de yer alıyor. Startup, 40 binin üzerinde tacir için yıllık 10 milyar dolar değerinde işlem yapıldığını belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:58 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:32:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alphabet ve Salesforce Gocardless'ı 75 Milyon Dolar Fonlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]