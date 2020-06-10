Alphonso Davies’in hızlı yükselişi ve sol bek pozisyonunun geleceği - Son Dakika

Alphonso Davies’in hızlı yükselişi ve sol bek pozisyonunun geleceği

*Bu yazı ilk olarak Sports Illustrated'de.

Alphonso Davies’in hızlı yükselişi ve sol bek pozisyonunun geleceği, System.String[]

*Bu yazı ilk olarak Sports Illustrated'de
yayımlanmış
ve Tifosi Blog ekibi tarafından Türkçe'ye çevirilmiştir.


Dortmund ve Bayern arasındaki maçın ilk 10 dakikasında Borussia Dortmund iki kez sağdaki boşluklardan yararlanarak tehlikeli pozisyonlar üretti. Thorgan Hazard iki kez tehlikeli noktalarda topla buluştu ve Haaland’a tehlikeli bir orta açması an meselesiydi. İki seferde de bir anda kadrajda kırmızı bir forma belirdi ve bize aslında orada bir boşluk olmadığını gösterdi.

Muhtemelen bir zaman sonra Alphonso Davies’in hızına hepimiz alışacağız ama o zaman henüz gelmedi. Sahada hızlı başka oyuncuların olması ve zirve seviye oyunculara karşı oynaması onun hızından büyülenmemize engel değil.

Elbette hızın tek başına yeterli olmadığını Usain Bolt’un Central Coast Mariners’taki maçlarında gördük. Yine de süratin, performansın en önemli yardımcılarından olduğu inkâr edilemez. Özellikle de bek oynuyorsanız. Davies’in aniden en iyilerden birine dönüşmesinde de pozisyonun geçirdiği evrim başrolde.

Pozisyonun adı (İngilizce’de ‘full-back’) bile şu an kulağa oldukça garip geliyor ve anlamak için yapabileceğimiz tek şey geçmişe dönmek. FA 1863’te kurallarını kaleme aldığında takımlar genellikle bir geride kalan oyuncu, iki ‘half-back’ (Türkçe’ye de ‘haf’ olarak çevrilmiştir) ve yedi forvetle oynuyordu (bir de kaleci var tabii, ama onun da resmiyet kazanması için biraz daha zamana ihtiyaç vardı). Yaklaşık 60 yıl sonra, en yaygın diziliş 2-3-5’e dönüşse de terimler hala aynıydı. Backler, halflar ve forvetler.

1925’te ofsayt kuralının değişmesiyle birlikte ön taraftan bir oyuncu daha arkaya alındı ve beklerin arasına santrhaf (centre-half) adıyla yerleşti. 50’lerin sonunda bir hafın daha geri alınmasıyla geri dörtlü oluşunca kanatlardaki bekler için hem rakibin kanat oyuncularını marke etmek hem de hücuma çıkmak epey kolaylaştı. Artık efsane beklerin ‘önü açılmıştı’: Nilton Santos, Silvio Marzolini, Giacinto Facchetti…

Pozisyon 90’lara kadar olan süreçte futbol ile birlikte gelişmeye devam etse de kırılma noktası Jack Charlton’ın araştırmasıydı. Charlton’a göre bekler taktiksel olarak en önemli oyunculardı çünkü önlerinde oldukça fazla boş alana sahiptiler. Beklerin hücum adına arz ettikleri önem günbegün arttı ve Bayern gibi takımlarda savunmadaki önemlerinin önüne geçti.



Maçlar artık bir gurur ve inat savaşına döndü; taç çizgisi yakınlarında, kanatlar ve beklerin üstün olmak için girdiği bir mücadele (merkezdeki durum ve topa sahip olmanın da izin verdiği ölçüde tabii). Dortmund’un o maçta hedefi de 3-4-2-1 dizilişlerinin Davies’i oyundan düşürmesiydi. Sağ oyun kurucu olarak önce Hazard, ardından Sancho ve arkalarındaki Hakimi’nin çabaları yeterli olmadı. Davies önemli bir sınavdan tam notla geçmeyi başardı.

Bu başarısındaki en büyük payeyi disiplinine ve doğuştan gelen oyunu okuma yeteneğine verebiliriz. Vancouver Whitecaps’ten Davies’in antrenörü olan Carl Robinson, Sky’a verdiği röportajda şu tespiti yapmıştı: “O zaten her şeyi kendi kendine yapardı. Benim öğretmeme gerek kalmadan. Diğerlerinden ayrıldığı noktalardan biriydi.”

Elbette burada hızın rolü kritik. Hücuma katılan her bek arkasında bir boş alan bırakır. Eğer bekiniz hücuma katılacaksa buna uygun bir savunma planınız olmalıdır. Daha önce Gerard Pique’nin Dani Alves’in arkasındaki boşlukları kapamasının bir benzerini de o pozisyonda zaten deneyimi olan Alaba yapıyor. Yine de Davies’in hızı olmasaydı bu planın başarılı olmuş olup olmayacağını söylemek zor.

Birebir savunmasında eksikler olduğunu iddia edenler var ve haksız olduklarını da söyleyemeyiz. Fakat Davies bu eksiği sürati sayesinde rahatlıkla kapatabilir. Ayrıca bu Davies’in yeni yeni alıştığı bir pozisyon. Niklas Süle ve Lucas Hernandez’in sakatlıkları olmasa böyle bir Davies görmeyebilirdik. Sahada geçirdiği her dakika onu daha iyi yapıyor ve bunu Robinson’ın da bahsettiği oyun zekâsıyla birleştirince oyununu daha ne kadar geliştirebileceği hakkında bir fikir sahibi oluyoruz.

Hansi Flick, Der Klasikker galibiyetinden sonra “Alphonso genç yaşına rağmen gayet iyi ve olgun bir performans ortaya koyuyor.” demişti. “Hızlı. Süratini anlamak için hiç de kolay olmayan Hakimi ve Sancho gibi rakiplere karşı yaptıklarına bakabilirsiniz. İkisini de kontrol altında tutmayı başardı.”

“İleriye yaptığı koşulardan ziyade beni en çok etkileyen savunurken vücudunu kullanarak müdahalelerde bulunabilmesi. Kendi bölgesini tamamıyla korudu, performansından dolayı çok mutluyum. Aslında hücumlarda bize daha fazla yardımcı olabilir ama elbette hala gelişim sürecinde.”

19 yaşındaki Kanadalının oyununu geliştirmek adına önünde uzun yıllar var. Ve Bundesliga’daki ilk 30 maçına bakacak olursak, sol bek pozisyonunun geleceği o olacak gibi gözüküyor.

Sports Illustrated, Usain Bolt, Dortmund, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:45 

Son Dakika Spor Alphonso Davies’in hızlı yükselişi ve sol bek pozisyonunun geleceği - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum 73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi 2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz         
00:20
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı         
00:00
İşte Bakan Koca'nın İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası         
23:56
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı         
23:12
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu         
22:55
Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak         
22:41
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim         
22:40
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş         
22:33
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı         
22:10
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor         
22:04
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı         
22:01
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem         
21:37
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı         
20:54
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 01:35:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alphonso Davies’in hızlı yükselişi ve sol bek pozisyonunun geleceği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]