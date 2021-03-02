Alpine F1 Takımı 2021 sezonu planlarını açıkladı - Son Dakika

Alpine F1 Takımı'nın yeni sezondaki pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso, yeni araç A521'le yarışacak.

Takımın Enstone'daki merkezinden düzenlenen dijital etkinlikte, takımın sezon öncesi stratejik vizyonu açıklanırken, bu yıl Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağı aracı yeni A521 tanıtıldı.

Etkinliğe, Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, Alpine CEO'su Laurent Rossi ve Alpine Yönetici Direktör Marcin Budkowski hologram teknolojisiyle katıldı.

Luca de Meo, etkinlikte yaptığı konuşmada, güçlü ve enerjik Alpine ismini Formula 1 otomobilinde görmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Yeni renkler, yeni bir yönetim ekibi ve tutkulu planların, 40 yıllık bir geçmişin üzerine inşa edilen yeni bir başlangıç anlamına geldiğini anlatan Meo, şunları kaydetti:

"Alpine'in özgünlük, şıklık ve cesaret değerlerini kurum içi mühendislik ve şasi uzmanlığımızla birleştireceğiz. Formula 1'de çalışma ekibi olarak yarışmanın güzel tarafı da bu. En büyük isimlerle yarışacağız. Otomobil tutkunlarının alkışları ve desteğiyle olağanüstü yarışlara katılacağız. Sezon başlangıcı için sabırsızlanıyorum."

"Biz uzun vadeli olarak Formula 1'deyiz"

Takımın pilotlarından Fernando Alonso'nun geri dönmesinden büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını vurgulayan Meo, Esteban Ocon'un da dinamizm ve yeteneğiyle takıma büyük katkı sunacağını kaydetti.

Luca de Meo, Formula 1'de iddialı olduklarını belirterek, "Biz uzun vadeli olarak Formula 1'deyiz ve burada kazanmak için bulunuyoruz. Burada gerekli olan tüm araçları en rekabetçi düzeyde ortaya koyacağız. 2021'in zor olacağını biliyoruz. Başarılı olmak için mücadele edeceğiz." dedi.

"Başlangıcı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Alpine CEO'su Laurent Rossi, Alpine F1 Takımı olarak 2021 sezonunda yarışacak ilk Formula 1 otomobilini tanıtmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendini Renault Grubu'nun yenilikçiliğinin öncü markası olarak konumlandıran Alpine için bu önemli bir kilometre taşıdır. Alpine, doğası gereği Formula 1'in yüksek standartlar, prestij ve performans kriterlerini karşılıyor. A521'in iki kez Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonu olan Fernando Alonso ile Esteban Ocon'un kontrolünde yapacağı başlangıcı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yıl net bir hedefe sahibiz, geçen yıl yakaladığımız momentumu sürdürmek ve podyumda boy göstermek için mücadele etmek istiyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ise Alpine adını Formula 1 podyumunun birincilik basamağına taşımak. Motor sporları bizim DNA'mızın bir parçası ve şimdi Alpine renkleri için Formula 1'de motor yarışlarının zirvesinde yarışarak mücadele etme zamanı."

"Fernando ile çalışmak harika olacak"

Pilot Esteban Ocon da şunları kaydetti:

"Sezona başlamayı ve A521'i ilk defa deneyimleme keyfini yaşamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Zorlu bir hazırlık süreciyle geçen uzun ve yoğun bir sezon öncesi oldu ve takım ile birlikte kendimi önümüzdeki yıl için hazır hissediyorum. Alpine renklerini seviyorum ve bir Fransız olarak, Fransa bayrağını otomobilde taşımak benim için büyük bir gurur. Kendimi geçen yıldan daha hazır hissediyorum. Sezona geçen yılı tamamladığım seviyede başlamak istiyorum. Fernando ile çalışmak harika olacak. O saygı duyduğum bir pilot ve uzun süredir örnek aldığım bir kişilik. Onunla birlikte çalışmayı ve takımın hedeflerine ulaşması için onu zorlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Formula 1'e dönmüş olmaktan dolayı çok heyecanlıyım"

Toplantıda ayrıca Fernando Alonso'nun mesajı paylaşıldı. Alonso, mesajında şunları aktardı:

"Formula 1'e dönmekten ve Alpine'in bu spordaki yeni döneminin bir parçası olmaktan çok heyecanlıyım. Yeniden Formula 1'de yarışmaya hazırlanırken çok çalıştım ve hedef, başlangıçtan itibaren ofansif bir strateji izlemek. Bu otomobili ilk kullanmak son derece heyecan verici bir deneyim olacak, umarım her iki fabrika da bunun keyfini çıkarır. Güçlü bir ekibimiz var, Esteban ile birlikte geçtiğimiz yılın üzerine koyarak iyi sonuçlar elde etmeliyiz. Son derece zorlu bir sezon olacağını biliyoruz ancak mücadele için hazırız. Otomobil harika görünüyor ve Formula 1'de mavi renkle yarışırken güzel hatıralarım var."

Yeni sezondaki pilotlar Esteban Ocon ve Fernando Alonso olacak

Toplantıda aktarılanlara göre, Renault Grubu, yeniden yapılanma kapsamında Renault F1 Takımı'nın ismini Alpine olarak değiştirdi.

Alpine F1 Takımı'nın yeni aracı A521; mavi, beyaz ve kırmızı renkleriyle Alpine'in motor sporlarındaki mirasını temsil ediyor.

Otomobil, gücünü Fransız üreticiye F1 için 45 yıldır aralıksız olarak hizmet veren Viry-Chatillon tesislerinde tasarlanıp geliştirilen Renault E-Tech 20B 1.6L V6 motordan alacak.

A521, 2020 şampiyonasında yarışmış olan R.S.20'nin gelişmiş bir versiyonu olarak dikkati çekiyor. Özellikle aerodinamik düzenlemeler kapsamında Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından zorunlu tutulan ek değişiklikler kapsamında otomobilin arka kısmında yer alan parçalar iyileştirildi.

Alpine F1 Takımı'nın yeni sezondaki pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso olacak. İki yıllık bir aranın ardından Formula 1'e geri dönen Fernando Alonso, 2005 ve 2006'da iki Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonası kazandığı takımına yeniden katıldı.

Takım ile ikinci yılına giren 24 yaşındaki Estaban Ocon ise 2020 Sakhir Grand Prix Yarışı'nda Formula 1'de ilk defa podyumda boy göstermişti. Ocon, 2020 sezonundaki başarısını daha yukarıya taşımak için mücadele edecek.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, Yönetici Direktör Marcin Budkowski ve Yarış Direktörü Davide Brivio üçlüsü yeni sezonda takımın liderliğini üstlenecek.

Enstone ve Viry teknik ekiplerinin yönetimini sırasıyla Şasi Teknik Yöneticisi Pat Fry ve Motor Teknik Yöneticisi Remi Taffin üstlenmeye devam edecek.