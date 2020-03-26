Alpine'in yeni performans modeli: A110 Legende GT - Son Dakika
Son Dakika Otomobil Alpine'in yeni performans modeli: A110 Legende GT - Son Dakika

Alpine'in yeni performans modeli: A110 Legende GT

19 dakika önce

Uzun vadeli planı çerçevesinde yeni adımlar atan Renault Grubu markası Alpine, sınırlı sayıdaki özel seri 110 Legende GT modelini tanıttı.

Alpine'in yeni performans modeli: A110 Legende GT, System.String[]

Uzun vadeli planı çerçevesinde yeni adımlar atan Renault Grubu markası Alpine, sınırlı sayıdaki özel seri 110 Legende GT modelini tanıttı.



Bugüne kadar sunulan en şık A110 modelin tanıtımı, A110 Color Edition 2020 ile birlikte gerçekleşti.


Dünya çapında sadece 400 adet üretilen A110 Legende GT modelin tasarımında mevcut A110 Legende modelinden esinlenildi. Yeni model, kabin içinin yanı sıra dış tasarım için de özel tasarlanmış bileşenleri ile A110 Legende modelin şıklığını bir adım öteye taşıyor. Bugüne kadarki en şık A110'un ortaya çıkmasını sağlayan modelin yeni yorumu, markanın en seçici spor otomobil müşterilerinin dikkatini çekmesini sağlıyor.


Yeni modelle ilgili açıklama yapan Alpine Genel Müdürü Patricak Marinoff şunları söyledi; "Bu yeni lansmanlar ile Alpine için yeni rönesans dönemini başlatıyoruz. A110 Legende GT her A110 modelin sahip olduğu kendine özgü zarafeti bir adım öteye taşıyor: Bu Alpine modeli, her şeyden önce modelin zamandan bağımsız tasarımını beğenen müşterilere hitap ediyor. A110 başlangıçtan beri bir karakter ortaya koyması için tasarlanıp geliştirildi. A110S'in etkileyici ve sportif tarzı ve A110 Legende GT'nin şıklığı ile aracın tüm potansiyelini ortaya koymuş oluyoruz."


Alpine A110 Legende GT


A110 Legende GT


Dünya çapında 400 adet ile sınırlı olan A110 Legende GT, üç renkle sunuluyor: Alpine ürün gamında yeni bir renk olan Parlak Gümüş, Koyu Siyah ve Okyanus Mavisi. Yarı saydam beyaz LED arka farlar, A110 Legende GT modelini diğer A110 modellerinden ayırıyor.


Araç dışından içine geçişi vurgulayan aydınlatmalı kapı eşiklerindeki Alpine logoları, sürücüyü araca binmeye davet ediyor. Kabin içinde, konforlu ve 6 konum ayarlı ve kapı deri kaplama rengine uygun Sabelt koltuklar kehribar deri kaplamasıyla sıcak bir hava yaratıyor. Kahverengi üst dikişler, direksiyon simidinin orta kısmındaki marka işareti ve bakır kaplama benzersiz örgülü karbon fiber bileşenler ile araç farklılaşıyor. Orta konsoldaki üretim sırasına göre numaralandırılmış plaka da öne çıkan detaylardan.


Alpine A110 Legende GT


Model, A110 Legende ile aynı şasi ve motor ile sunuluyor. Tüm Alpine modellerde olduğu gibi hafif alüminyum yapısı, merkezi konumlu motoru ve çift salıncaklı süspansiyonu ile dikkat çekiyor.


1,8 litre turbo motor, 252 bg güce sahip. Hafifliği ve çift kavramalı şanzımanı sayesinde A110 Legende GT 0'dan 100 km/s hıza fabrika verilerine göre sadece 4,5 saniyede çıkıyor ve 250 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.


Araçta çok sayıda standart ekipman bulunuyor. Aktif spor egzoz bölmesi, Brembo 320mm frenler, park sensörleri, geri görüş kamerası, audio Focal ses sistemi, A110 Legende GT'ye hassas ve dinamik bir sürüş ve günlük kullanım kolaylığı sağlıyor.


Alpine A110 Color Edition 2020


A110 Color Edition 2020


A110 serisinin özel versiyonu olan A110 Color Edition, her yıl yenilenecek olan yeni bir program. Sınırlı bir süre boyunca, her seferinde yeni ve benzersiz bir renkle özel bir A110 model sunulacak. Bu programda koleksiyonların her yıl yenilendiği moda dünyasından esinlenildi.


A110 Color Edition 2020 programı, A110S modeli baz alıyor ve Alpine tarihinin ikonik bir rengini yeniden gözler önüne seriyor: Ayçiçeği Sarısı. Yalnızca yıl sonuna kadar satışta olacak bu versiyon, bu yılın ardından Alpine renk seçenekleri arasında yer almayacak.


Alpine A110 Color Edition 2020


A110 Color Edition 2020'de standart A110 modellerin iç ve dış kısmındaki üç renkli rozetlerin yerini sarı ve karbon fiber simgeler alıyor. İç kabinde gri üst dikişler ve direksiyon simidinin ortasındaki sarı marka işareti, karoseri rengini uyumlu bir şekilde tamamlıyor ve aynı renkler Sabelt sabit sırtlı koltuklardaki Alpine logo tonlarında da yer alıyor. Orta konsoldaki bir plaka ise modelin sınırlı sayıda üretildiğini belirtiyor.


A110S ile olduğu gibi A110 Color Edition 2020 de kabin genelinde Dinamica döşemeyle donatıldı ve bu da modele üst ürün gamlarını andıran son derece sportif bir hava katıyor. Bu yeni versiyon, 292 bg motor, etkileyici tarz ve şasi ayarı da dahil A110S ile aynı özellik seviyelerine sahip. A110 Color Edition 2020, 0'dan 100 km/s hıza fabrika verilerine göre sadece 4,4 saniyede çıkabiliyor ve 260 km/s maksimum hıza erişebiliyor.


Renault, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:01 

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