Son Dakika Haberleri: Alpiş Aden House’da daire teslimleri başladı
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Alpiş Aden House’da daire teslimleri başladı

1 saat önce

Alpiş İnşaat'ın İstanbul Caddesi üzerindeki Alpiş Aden House'da çalışmalar tamamlandı ve daire teslimleri başladı.

Alpiş Aden House’da daire teslimleri başladı, System.String[]
Alpiş İnşaat'ın İstanbul Caddesi üzerindeki Alpiş Aden House'da çalışmalar tamamlandı ve daire teslimleri başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:22 
İstanbul Caddesi, Ekonomi
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