Alpiş Aden House’da daire teslimleri başladı
1 saat önce
Alpiş İnşaat'ın İstanbul Caddesi üzerindeki Alpiş Aden House'da çalışmalar tamamlandı ve daire teslimleri başladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:22
Alpiş İnşaat'ın İstanbul Caddesi
üzerindeki Alpiş Aden House'da çalışmalar tamamlandı ve daire teslimleri başladı.
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