ALPİŞ, Bursa ve Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında - Son Dakika

ALPİŞ, Bursa ve Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında

İnşaat sektörünün güvenilir markası ALPİŞ İnşaat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa'nın 2019 yılı 250 büyük firması araştırmasında sanayi devlerini sollayarak istikrarlı ve sağlam yükselişini sürdürdü.

ALPİŞ, Bursa ve Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında, System.String[]

İnşaat sektörünün güvenilir markası ALPİŞ İnşaat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa'nın 2019 yılı 250 büyük firması araştırmasında sanayi devlerini sollayarak istikrarlı ve sağlam yükselişini sürdürdü.

Şirketin amiral gemisi ALPİŞ İnşaat, kendi sektöründe 2019 yılının Bursa ikincisi olurken, ALPİŞ Şirketler Grubu, 175 milyon TL satış tutarı, 263 milyon aktif büyüklüğü, sermaye yapısı ve en yüksek öz kaynağa sahip şirketler listesinde yüzlerce sanayi devini geride bırakmayı başardı. ALPİŞ Holding sanayi devleri arasındaki sağlam ve istikrarlı yükselişini bu yılda sürdürdü. İnşat sektörün Bursa'daki öncüsü olarak 2019 yılını ikinci sırada tamamlayan grubun amiral gemisi ALPİŞ İnşaatın yanı sıra şirket, 2019 yılını 175 milyon TL satış tutarı, 263 milyon aktif büyüklüğü, sermaye yapısı ve en yüksek öz kaynağa sahip olması ile zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Konut sektöründen eğitime, gıda ve hizmet sektöründen enerji yatırımlarına kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren ALPİŞ Grup, istihdam olanaklarıyla sosyal ve ekonomik anlamda da şehrin kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. İnşat sektörün Bursa'daki öncüsü olarak 2019 yılını ikinci sırada tamamlayan grubun amiral gemisinin yanı sıra ALPİŞ Şirketler Grubu, 2019 yılını 175 milyon TL satış tutarı, 263 Milyon aktif büyüklüğü, sermaye yapısı ve en yüksek öz kaynağa sahip olması ile zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

ALPİŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, "BTSO, 2019 yılı Bursa'nın en büyük 250 sıralamasında inşaat sektöründe ikinci, şirketler grubu olarak ise sanayi devleri arasında yer aldığımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yüzde yüz yerli sermayeli bir firma olarak Türkiye'nin sanayi devi Bursa'nın en güçlü kuruluşları arasına girmek ve ülke ekonomimize katma değer sağlamak bizi son derece gururlandırdı. Özellikle dış güçlerin sistematik ekonomik saldırıları ve ardından salgın sebebiyle ülkemiz ve tüm sektörler gibi çok zorlu bir yıl geçirmiş olmamıza rağmen, büyüme ve yükselişimiz artarak sürdü. Katkı ve güvenleri ile ALPİŞ'in bu değerli listede yer almasını sağlayan tüm paydaşlarımıza ve özverili çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa ve Türkiye'nin istikrarlı büyüyen şirketlerinden birisi olmanın kesinlikle tesadüf olmadığına dikkat çeken Sertaç Karaalp, bu önemli başarının arkasında Bursalıların yaşamına sosyal ve ekonomik anlamda değer katan yatırımlar ve güvenin olduğunu belirtti. Karaalp, "Her daim yanımızda olan ve bize sonsuz güvenen değerli müşterilerimize teşekkür ediyorum. Bizim, inşaat projelerimizi yükseldiği sağlam temellerimiz gibi sarsılmaz ilkelerimiz var. Yaptığımız işte en iyi olmak, yüksek kalite, güven ve memnuniyet bizim yönetim anlayışımızın odağını oluşturuyor. Bizler, müşterilerimiz büyüyen ailemizin yeni fertler olarak görüyoruz. Başarının anahtarı mutlu insanlarda" diye konuştu.

Büyüme, değer ve fark oluşturmanın ALPİŞ Grubun yol haritasını özeti olduğunu ifade eden yönetim kurulu başkanı Sertaç Karaalp, güçlü öz kaynakları ve kuvvetli sermaye yapıları, geleceğe yönelik doğru vizyon, doğru stratejik adımlar ve yatırımlarımla yeni başarılara imza atmaya ve sektörde öncü olmaya devam edeceklerini açıkladı. Türkiye'ye yönelik 2019 yılında başlayan sistematik ekonomik saldırılar ve 2020 yılında dünyaya kabus yaşatan Covid 19 salgının ülke ekonomisine yansımalarını da değerlendiren Karaalp, dünyanın eşi benzeri görülmemiş bu krizden daha çok etkilendiğini söyledi. Karaalp, Türkiye'nin ise belirsizlikten güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısıyla güçlenerek ve yeni fırsatlar yakalayarak çıkacağını da sözlerine ekledi. - BURSA

ALPİŞ, Bursa ve Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında
ALPİŞ, Bursa ve Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında
ALPİŞ, Bursa ve Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında
ALPİŞ, Bursa ve Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında
ALPİŞ, Bursa ve Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında
ALPİŞ, Bursa ve Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, İnşaat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ALPİŞ, Bursa ve Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında - Son Dakika Ekonomi

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