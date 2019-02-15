Son Dakika Haberleri: ALPler'e Son Yolculuk 28 Şubat

ALPler'e Son Yolculuk 28 Şubat

1 saat önce

Duru Beytepe projesi, hayata geçirdiği kampanyalar ile fark yaratmaya devam ediyor. Erdal, 28 Şubat tarihinin Alpler projesi için son gün olduğunu belirtiyor.

ALPler'e Son Yolculuk 28 Şubat, System.String[]

2020 yılında teslim edilecek olan Duru Beytepe, hayata geçirdiği mutluluğu "kALP"LERE TAŞIYORUZ projesinde sona yaklaştı. Türkiye'de bir ilke imza atarak mutluluk projesi DURU Beytepe'den daire alanların, dünyanın kayak merkezi Alpler 'de kayak yolculuğuna çıktığı kampanyada sona yaklaşıldığını hatırlatan Tona Yapı ve Safe İnşaat İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal "Bu zamana kadar hiç yapılmamış bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece ev almakla kalmıyor, kış tatil fırsatını da yakalamış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı. Alpler projesine dair çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan İlhan Erdal "Kayak tatilinde son gün 28 Şubat. Bunun yanı sıra firma bünyesinde hayata geçirdiğimiz %15 indirim, peşin ödemelerde %30 indirim kampanyamızda devam ediyor" hatırlatmasında bulundu.

DURU bir yaşama geri sayım

2020 yılında teslim edilecek ve 47.276 m2'lik arazi üzerinde hayata geçen DURU Beytepe, eşsiz lokasyonu, sosyal alanları ile fark yaratıyor. 484 daireden oluşan proje, bünyesinde barındırdığı çocuk oyun alanları, sosyal yaşam alanları ve sağlıklı yaşam alanları ile keyifli bir ortam sunuyor. 2+1'den 5+1'e kadar olan konut seçenekleri ile modern yaşamın yansımalarının detaylandırıldığı proje, aynı zamanda doğanın huzur veren yapısı ile birlikte vatandaşların ilgisine sunuluyor. Açık ve kapalı spor alanları seçenekleri ile konut sahiplerinin karşısına çıkan Duru Beytepe, basketboldan futbola, tenisten bisiklet parkuruna kadar birçok olanağı da konut sahipleri ile buluşturuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:57 Kaynak: Bültenler

28 Şubat, Güncel
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