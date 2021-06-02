Alpu Atatürk İlkokulu'nun 'Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı projesi sona ulaştı - Son Dakika

Alpu Atatürk İlkokulu'nun 'Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı projesi sona ulaştı

Alpu Atatürk İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim Yılı içinde gerçekleştirilen "Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı uluslararası 'E TWİNNİNG' projesi sona ulaştıTürkiye'den 10 okulun, Azerbaycan ve Arnavutluk'tan da çeşitli okulların yer aldığı projede;

Alpu Atatürk İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim Yılı içinde gerçekleştirilen "Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı uluslararası 'E TWİNNİNG' projesi sona ulaştı


Türkiye'den 10 okulun, Azerbaycan ve Arnavutluk'tan da çeşitli okulların yer aldığı projede; Eskişehir ilinden Alpu Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Seda Gamze Gürcan ve öğrencileri yer alıyor. Alpu Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Seda Gamze Gürcan, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde sürdürdüğümüz projemizde; birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetler sayesinde, öğrencilerimiz evlerinde hem güzel hem de kaliteli vakit geçirme şansı ve imkanı yakaladı. Projemizle birlikte öğrencilerimiz matematiğe karşı olumlu tutum geliştirirken, günlük hayatın her alanında matematikle karşılaşabileceklerini de fark ettiler. Gerçekleştirilen faaliyetlerle birlikte öğrencilerimiz; problem çözme, eleştirel düşünme, araştırma gibi özellikler kazanırken el becerilerini de geliştirdiler. Öğrencilerimiz kullandıkları 'Web 2.0' araçlarıyla, çağımızın en önemli gereksinimi haline gelen teknoloji kullanımını da öğrendiler. Güzel ve verimli bir süreç geçirdiğimiz projemizi, diğer okullarla birlikte iş birliği ve dayanışma içerisinde tamamladık. Projemizin sonunda bir sanal dergi hazırladık ve bu süreç içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri orada paylaştık" dedi. - ESKİŞEHİR

Azerbaycan, Eskişehir, Türkiye, Alpu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Alpu Atatürk İlkokulu'nun 'Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı projesi sona ulaştı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:45 Kartı sıkışınca öfkelendi, ATM'yi taşladı! O anlar saniye saniye görüntülendi 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:39 İlker Kaleli'nin dönüm noktası! Bir diziyle hayatı değişti 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi 10:12 Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı
11:05
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada
10:59
Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu
10:54
Kartı sıkışınca öfkelendi, ATM'yi taşladı! O anlar saniye saniye görüntülendi
10:45
Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu
10:43
Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek
10:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:15:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alpu Atatürk İlkokulu'nun 'Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı projesi sona ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]