Alpu'da kaçak içki operasyonu : 1 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de yeni yıl öncesi jandarma ekipleri tarafından bir tekel bayii ve bahçe deposunda çok miktarda kaçak alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alpu ilçesinin Bozan mahallesinde kaçak alkol üretildiği duyumu alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede operasyon başlatıldı. Operasyonda; işletmeciliğini S.A. isimli şahsın yaptığı tekel bayiinde ve şahsın evinin bahçesinde bulunan depoda yapılan aramada çok miktarda kaçak içki ile 128 şişe 1 litrelik bandrol ve hologram bulunmayan tarımsal kökenli etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgisi bulunan şüpheli S.A. gözaltına alınarak hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan adli tahkikat başlatıldı. Şahıs ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR