Alpu'da sağanak yağış ve dolu, bayram sevincinin önüne geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Alpu'da sağanak yağış ve dolu, bayram sevincinin önüne geçti

09.07.2022 20:47

Alpu'da sağanak yağış ve dolu, bayram sevincinin önüne geçti Eskişehir'in genelinde etkisini gösteren sağanak yağış sonucu Alpu İlçesi'nde hayat adeta durma noktasına geldi.

Alpu'da sağanak yağış ve dolu, bayram sevincinin önüne geçti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in genelinde etkisini gösteren sağanak yağış sonucu Alpu İlçesi'nde hayat adeta durma noktasına geldi. Trafiğe kapanan bağlantı yolları ve bazı evlerde oluşan maddi hasar, vatandaşın bayram sevincini kursağında bıraktı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Eskişehir genelinde etkisini gösteren sağanak yağış adeta hayatı felç etti. Özellikle Alpu İlçesi'nde yoğun şekilde etkisini gösteren sağanak yağış, zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı.

Alpu'nun Ağaçhisar Mahallesi'ne bağlanan yol, sel nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. Sel nedeniyle mahsur kalan 25 araç, ekiplerin çalışmaları sonucu açılan yoldan kontrollü şekilde tekrar ilerlemeye başladı. Alpu ile Mihalıççık ilçeleri arasındaki karayolu ise 3-4 farklı noktadan sel sularına teslim olurken yol trafiğe kapandı.

Büğdüz Mahallesi'nde ikamet eden Ali Osman Ç.'nin evini basan sel suları, maddi hasara neden oldu. Eve intikal eden AFAD ekiplerinin çalışmaları ile sel sularını boşaltmak için çalışma başlatıldı. Bozan Mahallesi'nde bulunan bir tarladaki bakaranın ise çatısı uçtu. Olay sonucu barakada maddi hasar meydana geldi.

Sağanak yağmur ve dolu yağışının etkisi altına aldığı Alpu İlçesi'nde bayram sevinci vatandaşın kursağında kalırken, AFAD, Karayolları ve belediye ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Karayollarında yaşanan sel vatandaşların cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

YORUMLAR
500
Aracıyla yoldan çıkan sürücü yaralandı Aracıyla yoldan çıkan sürücü yaralandı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Hisarcık, Alpu, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alpu'da sağanak yağış ve dolu, bayram sevincinin önüne geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:40 Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 21:12:32. #1.11#
SON DAKİKA: Alpu'da sağanak yağış ve dolu, bayram sevincinin önüne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement