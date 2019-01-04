Son Dakika Haberleri: Alpu'dan Gelen Vatandaşların Tiyatro Keyfi

Alpu'dan Gelen Vatandaşların Tiyatro Keyfi

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Cahit Atay'ın kaleme aldığı "Sultan Gelin" adlı yeni oyununu önceki gün Eskişehir'in Alpu ilçesinden ve civar mahallelerden gelen vatandaşlar için sahneledi.

Alpu'dan Gelen Vatandaşların Tiyatro Keyfi, System.String[]

"Sultan Gelin" oyunu Anadolu'nun kırsalında yaşayan vatandaşların, gelenek ve görenekler üzerinden yaşadığı sosyal sorunları ele alırken izleyenleri hem güldürüyor hem de hüzünlendiriyor. Oyunu Eskişehirli hemşerileri ile birlikte izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen oyun sonunda izleyicilere seslenerek; "Şehir Tiyatrolarının bütün oyunları birbirinden etkili ve ibret vericidir. Tiyatroya daha sık vakit ayırın, işinizden gücünüzden arta kalan zamanlarınızı televizyon karşısında heba etmeyin. Sizlerin oyunlarımıza daha sık aralıklarla gelebilmeniz için belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" Şeklinde konuştu. Oyunu ayakta alkışlayan izleyiciler oyun sonunda başkan Büyükerşen'e teşekkürlerini ileterek birlikte fotoğraf çektirdiler.

Ulaşımın Büyükşehir Belediyesi desteği ile karşılandığı ve vatandaşların ücretsiz olarak davet edildiği "Sultan Gelin" oyunu, Sultandere Sahnesi'nde Eskişehir'e bağlı ilçe ve mahallelerde yaşayan, şehir merkezine uzaklıkları nedeni ile Şehir Tiyatrosunun kültürel hizmetlerinden yeterli ölçüde faydalanamayan vatandaşlara yönelik olarak her hafta düzenli olarak sahnelenmeye devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:19 Kaynak: Bültenler

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