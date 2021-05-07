Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği - Son Dakika

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği

07.05.2021 10:13

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarımsal ilacın şebeke suyuna karışması sonucunda bir vatandaşın zehirlenmesi, ilçede tedirginlik yaşattı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarımsal ilacın şebeke suyuna karışması sonucunda bir vatandaşın zehirlenmesi, ilçede tedirginlik yaşattı. .

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarım ilacının şebeke suyuna karışması ve akabinde bir kişinin rahatsızlanması halkı tedirgin ederken, olay ekipleri harekete geçirdi. Bir çiftçinin ilaçlama tankına zirai ilaç ve su doldurulduğu sırada, kanalizasyon çalışmaları nedeniyle su borusunun patlaması sonucunda su hattında zirai ilaç karıştığı tahmin ediliyor. Olayın 1 kişinin rahatsızlanması sonrasında ilçede olay kısa sürede yayıldı. Olayı duyan vatandaşlar tedirgin olurken, Alpu Belediyesine bağlı ekipler ve ESKİ ekipleri değişmeyen şebeke hattını yenilemeye aldı. Çalışmadan dolayı kesilen şebeke sularından doğabilecek mağduriyeti, Belediye'ye ait 7 su tankeri ile gidermeye çalışıyor. Tankerlerden 6'sı hayvan ve giderler için, tankerlerin biri ise vatandaşa içme suyu sağlıyor.

Konuyla alakalı Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güler, meydana gelen olayda art niyetin olduğunu düşünmediğini ve rahatsızlanılan 1 kişinin evinde istirahat ettiğini ifade etti. Yapılan şebeke çalışmalarıyla alakalı da konuştu. Güler, "Tabii biz bunun altına bir kasıt aramıyoruz. Biliyorsunuz ilçemiz tarım bölgesi. Yapılan tespitlerde bu doğrultuda, ilaçlama tabletlerine su alırken maalesef ilçemizin kanalizasyon çalışması esnasında, içme suyu borusunun patlamasıyla ve vakumlama etkisiyle tanker içeresindeki ilaçların suya karıştığı yönünde tespitlerimiz var. Araştırmalar, çalışmalar hem ESKİ Genel Müdürlüğümüzce araştırmalar devam ediyor. İnsan sağlığına zarar verecek bir durumla kalmadık. 1 vatandaşımız durumdan etkilendi o da şuanda sağlığına kavuştu. Biraz sonra da ziyaret edeceğim, geçmiş olsun dileğimi de ileteceğim. Boru hatlarımız zaten yaklaşık 40 yıldır hizmet veriyordu. Bu vesileyle de Yunus Emre Mahallesi'ndeki hatları yeniliyoruz. Her sokağa da vanalar koyulacak, bu ve buna benzer bir durumda nokta tespiti yapıp, sadece o sokağı kapatacağız. Yaklaşık 7 araçla hizmet veriyoruz bunlardan birisi Kalabak içme suyu diğer araçlarımız için insanların ihtiyaçlarına yönelik 24 saat su dağıtıyor" diye konuştu.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği

Eskişehir, Tarım, İlaç, Alpu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği - Son Dakika


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