Alpu Kaymakamı Hakan Öznay ALPUDER'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Alpu Kaymakamı Hakan Öznay ALPUDER'i ziyaret etti - Son Dakika

Alpu Kaymakamı Hakan Öznay ALPUDER'i ziyaret etti

6 saat önce

Alpu Kaymakamı Hakan Öznay, Eskişehir'de bulunan Alpu ve Mahalleleri Yaptırma Yaşatma Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Deneği (ALPUDER)'i ziyaret etti.

Alpu Kaymakamı Hakan Öznay ALPUDER'i ziyaret etti, System.String[]

Alpu Kaymakamı Hakan Öznay, Eskişehir'de bulunan Alpu ve Mahalleleri Yaptırma Yaşatma Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Deneği (ALPUDER)'i ziyaret etti. Ziyaret samimi bir ortam içerisinde gerçekleşti.


Ziyaret sırasında ALPUDER Başkanı Cengiz Filiz, derneğin çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Filiz, "Derneğimiz, 33 mahallemizin birleşmesi ile kuruldu ve 33 mahalleyi temsil ediyor. Alpu ilçesinde 10 bin 964 kişi yaşamaktadır. Ayrıca Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde 16 bin 700, Tepebaşı ilçesinde ise 15 bin 500 Alpulu vatandaşımız yaşamaktadır. Eskişehir'de Alpulu vatandaşlarımızı temsil ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de bazı projelerimizi gerçekleştireceğiz ve çeşitli etkinlikler yapmayı planlıyoruz" dedi.


Alpu Kaymakamı Hakan Öznay ise, "Alpulu vatandaşları birleştirici bir dernek oluşunuzdan memnunluk duymaktayım. Kaymakamlık olarak düşündüğümüz projelerimizi iskelet haline getirdiğimizde, derneğinizle ve birkaç dernekle birlikte proje ortağı yapacağız. İlerleyen günlerde çok güzel projeler geliştireceğiz. Alpu'da arıcılık, el sanatı, tekstil gibi kurslara katılacak kursiyer bulursak, çeşitli alanlarda kurs açarız. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla her sene 350 - 400 kişiye her alanda yardım yapıyoruz. Vakıfta güzel sistem oluşturdum ve inceleme ve tespitlerimi objektif olarak yapıyorum. Alpu'nun tarlaları verimli ve zengin ilçedir. Alpu'da yaşayan çiftçilerle muhtelif aralıklarla görüşüyorum ve bilgi alış- verişinde buluyorum. Alpu'da çocukların eğitimi içinde uğraşıyorum. Çocuklara her yönde yön verecek ailelerdir. Alpu'da her alanda sürekli eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Her zaman Kaymakamlık olarak Alpuların yanındayız" dedi. Ziyaret sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekinildi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, Tepebaşı, Alpu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
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