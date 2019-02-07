Son Dakika Haberleri: Alpu Kömür Alanı özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı

Alpu Kömür Alanı özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı

8 dakika önce

Eskişehir Alpu Kömür Rezerv Alanı'nın işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı.

Alpu Kömür Alanı özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı, System.String[]
Eskişehir Alpu Kömür Rezerv Alanı'nın işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:16 

Eskişehir, Alpu, Ekonomi
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