Alpu Kömür Alanı özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı
8 dakika önce
Eskişehir Alpu Kömür Rezerv Alanı'nın işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı.
Eskişehir Alpu
Kömür Rezerv Alanı'nın işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:16
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