Alpu yolundaki kazada hayatını kaybeden sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Alpu yolundaki kazada hayatını kaybeden sayısı 2'ye yükseldi

09.05.2022 09:59
Alpu yolundaki kazada hayatını kaybeden sayısı 2'ye yükseldi

Eskişehir'de önceki gün meydana gelen bir trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Eskişehir'de önceki gün meydana gelen bir trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir- Alpu karayolunda meydana gelen kaza L.Ç.'nin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada ağır yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.K.'nin de dün hayatını kaybettiği öğrenildi. M.K.'nin cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Kaza, Alpu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alpu yolundaki kazada hayatını kaybeden sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alpu yolundaki kazada hayatını kaybeden sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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