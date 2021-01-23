Alpullu Şeker Fabrikası'nda geçen yıl 213 bin ton pancar işlendi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Alpullu Şeker Fabrikası'nda geçen yıl 213 bin ton pancarın işlenerek 25 bin 100 ton şeker üretildiğini bildirdi.

Vali Bilgin, Alpullu Şeker Fabrikası'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Bilgin, bir süre önce özelleştirilen fabrikanın modernize edildiğini ve tam kapasite çalışmaya başladığını söyledi.

Bu yatırımın bölgeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, şöyle konuştu:

"Geçmiş dönemlerde üretimin yavaşladığı hatta durduğu zamanlar olmuş. 2020 yılında ise 213 bin ton pancar işlenerek 25 bin 100 ton şeker üretilmiş. 55 bin ton pancar küspesi ortaya çıkmış. Fabrika sadece Alpullu ve Babaeski ilçemizden değil tüm Trakya'dan pancar almaktadır. Fabrikamızın yatırım alanlarının genişleyerek ek fabrikaların kurulmasıyla bölge halkına istihdam sağlanacaktır. Fabrika bölge ve ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır."