Alpullu Şeker Fabrikası'nda üretim artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alpullu Şeker Fabrikası'nda üretim artıyor - Son Dakika

Alpullu Şeker Fabrikası'nda üretim artıyor

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nda gelecek yıl 250 bin ton pancar işlenmesi hedefleniyor.

Alpullu Şeker Fabrikası'nda üretim artıyor, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nda gelecek yıl 250 bin ton pancar işlenmesi hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilgin, Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Kazıcı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Buradaki konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bilgin, şeker pancarı üretimine destek olmaya çalıştıklarını bildirdi.

Çiftçilerin şeker pancarı ekimine daha fazla ağırlık vermeleri gerektiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nda gelecek yıl 250 bin ton pancar işlenmesi hedefleniyor. 2018 yılında 16 bin ton pancar işleyen fabrikada 2019 yılında 89 bin ton pancar işlenmesi ülkemiz ve bölgemiz açısından sevindirici bir haber."

Kazıcı da 2020 yılında 250 bin ton pancar işlemeyi hedeflediklerini yineleyerek, çiftçilerin ürettiği pancarın tamamını aldıklarını ifade etti.

Tarlalarda pancar bırakılmadığını vurgulayan Kazıcı, üretim aşamasında da çiftçilere tohum, gübre, sulama, bakım, sökme ve nakliye konularında destek verdiklerini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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