Alpullu şeker fabrikası'nda üretim, törenle başladı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde, özelleştirilen Alpullu Şeker Fabrikası'nın, 2019-2020 dönemi kampanya açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.Alpullu Şeker Fabrikası'nda gerçekleştirilen kampanya açılışı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz , CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan , CHP Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar , Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan Fırat Plastik AŞ. ve Binbir Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Demir , Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramis Özgen ve Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Kazıcı'nın katıldığı törenle yapıldı. Kavaklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Kırklareli yöresine özgü halk oyunları gösterisi sundu. Ardından Fırat Plastik AŞ. ve Binbir Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Demir, 2019- 2020 dönemi 93'üncü kampanya açılış konuşmasını yaptı. Demir, hem bir başlangıç, hem de bir sonu yaşadıklarını belirterek, "Çünkü genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yoktan var ettiği bu fabrikamızın bizlere yüklediği milli sorumluluk duygularını içimizde yaşayarak bugün 2019-2020 sezonu pancar ve şeker üretimini başlatıyoruz. Toprağımızın, çiftçi kardeşlerimizin ve fabrikamızın bereketi bol olsun inşallah. Fabrikamızın ilk kuruluş amacı olan ülke ekonomisini kalkındırmak, istihdamı arttırmak gibi amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yıllarca, sahip çıkılmayan, üretmeme noktasına gelen, ülke ekonomisine ve çiftçimize katkı sağlamaz hale getirilen bu tarihi mirasımızı, devletimizle, çiftçimizle, işçilerimizle fabrikamızı tekrar kalkındıracağımıza inanıyoruz" dedi.Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ise Alpullu ile şekerin özleştiğini belirterek, "Alpullu demek, şeker demek, şeker demek, Alpullu demektir. Çünkü Alpullu'nun her karış toprağı şeker kokar. Alpullu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk şekerini üretmenin gururunu yaşıyor" diye konuştu.Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise, Alpullu Şeker Fabrikası'nın Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Bilgin, "Alpullu Şeker Fabrikası, Nuri Şeker 'in Uşak 'taki Şeker Fabrikası ile birlikte aslında onun temeli daha önce atılmasına rağmen Alpullu'nun gücünü göstererek, yapımı daha hızlı bir şekilde tamamlanmış ve ilk şekerin üretildiği belde olarak Türkiye'de adından söz ettirmiştır. Bu bölgede hem Kırklareli'nin, hem Tekirdağ 'ın, hem de Edirne çiftçisinin hem geçim kaynağı olmuş, hem de yaşamının sosyalleşmesinde, kültürleşmesinde her yönü ile aslında bir fabrikadan öte bir kültür, sanat ve merkezi haline dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, Alpullu Şeker Fabrikası'nın açılış kurdelesi kesilerek, ilk şeker pancarı işlenmek üzere suya verildi.