Alpullu Şeker Fabrikası otomasyonla verim arttırmayı hedefliyor - KIRKLARELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alpullu Şeker Fabrikası otomasyonla verim arttırmayı hedefliyor - KIRKLARELİ - Son Dakika

Alpullu Şeker Fabrikası otomasyonla verim arttırmayı hedefliyor - KIRKLARELİ

6 saat önce

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Kazıcı, "95. kampanyamızda fabrikamız tam otomatik olarak kontrol edilebilir bir fabrika olacak" dedi.

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Kazıcı, "95. kampanyamızda fabrikamız tam otomatik olarak kontrol edilebilir bir fabrika olacak" dedi.

Kazıcı, fabrika konferans salonunda gerçekleştirilen 94. dönem kampanya kapanış toplantısında, Trakya'daki pancar üreticilerinin desteği ile 94. dönem pancar kampanyasını sona erdirdiklerini söyledi.

Alpullu Şeker Fabrikası'nın Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurularak 1926'da üretime başlayan Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olduğunu hatırlatan Kazıcı, fabrikayı teslim aldıklarında eski teknolojiyle üretim yapıldığını belirtti.

Otomasyon sistemleri ile fabrikadaki insan gücünü azaltmak, verimi arttırmak hedefiyle birçok alanda otomasyon sistemine geçişi sağladıklarını ifade eden Kazıcı, şeker endüstrisinde yatırımların sondan başa başlanarak yapıldığını dile getirerek, yatırımlarda rafineriye yoğunlaştıklarını kaydetti.

Kazıcı şöyle devam etti:

"Kristal şeker santrifüj yatırımı, kristal şeker vakum kazan karıştırıcı sistemleri yaptık. Fabrikamızın yönetimi, kontrolü tamamen insana dayalıydı, el maharetiyle, ustalık gerektiren yöntemlerdi. Dolayısıyla bunları olması gereken bütün dünyada, ülkemizde olması gereken fabrikalar gibi otomatize etmeye gayret ettik ki insan hatalarından oluşan kayıpları bertaraf edebilmek için.

Bunun için proses otomasyonu, koyu şerbet filtrasyon, küspe paketleme, kireç ocağı, taş, kok tartım ve taşıma sistemi, paketli küspe taşıma makinesi yatırımları yaptık. Proses otomasyonu çalışanımızın ve fabrikamızın verimliliğini daha fazla arttırdı. Bu yıl planımız ham fabrika kısmına da proses otomasyonu sistemini yapmak. 95. kampanyamızda fabrikamız tam otomatik olarak kontrol edilebilir bir fabrika olacak." diye konuştu.

Binbir Gıda Genel Müdürü Cihangir Vargel de pancar üreticilerine sezon başında 4 taksitte ödemeyi taahhüt ettikleri alacaklarını tek seferde üreticilerin hesaplarına yatırıldığını, 206 pancar üreticisinin mahsullerini taahhüt ettiği miktarda teslim ettiğini bildirdi.

Daha sonra taahhüdünden fazla ürün teslim eden 22 çiftçiye plaket verildi.

Alpullu Şeker Fabrikası otomasyonla verim arttırmayı hedefliyor - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Alpullu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:13 Kaynak: AA
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