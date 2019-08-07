Son Dakika Haberleri: ALS hastaları için dünyayı dolaşıyorlar
Son Dakika Güncel Haber

ALS hastaları için dünyayı dolaşıyorlar

54 dakika önce

ALS hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve bağış toplamak amacıyla bisikletleriyle dünya turuna çıkan İngiliz Rachael Marsden ve Catherina Dixon Türkiye'ye geldi.

ALS hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve bağış toplamak amacıyla bisikletleriyle dünya turuna çıkan İngiliz Rachael Marsden ve Catherina Dixon Türkiye'ye geldi.
İngiltere'den 29 Haziran'da bisikletleriyle yola çıkıp günde yaklaşık 100 kilometre yol kat eden bisikletçilerin yeni durağı Türkiye oldu.
İstanbul'da ALS MNH Derneği'ni ziyaret eden Marsden ve Dixon, derneğin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Rachael Marsden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ALS hastalarına yönelik çalışmaları yakından görmek amacıyla Türkiye'den geçtiklerini söyledi. Marsden, insanların böyle bir hastalık olduğunu bilmediğini, kendilerinin ise bu hastalığı tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.
ALS hastaları için bağış da topladıklarını anlatan Marsden, Türkiye'den sonraki istikametlerinin Gürcistan olduğunu belirtti.
Hastalık konusunda duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Marsden, "ALS hastalığını tanıyın ve farkındalığı arttırmak için siz de çabalayın." ifadesini kullandı.
İngiltere, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Martin Skrtel'in menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır Son dakika! Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 21:35:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ALS hastaları için dünyayı dolaşıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]